To tutaj powstanie bilbord - "Wjeżdżasz do najbardziej zakorkowanego i dziurawego miasta w Polsce"

Okazuje się, że Łódź to jedno z najbardziej zakorkowanych i "dziurawych" miast w Polsce. Tak przynajmniej wynika ze słów aktywistów LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Na ich facebookowym profilu pojawił się interesujący wpis, w którym podzieli się swoim zmęczeniem co do braku aktywności władz miasta w kwestii poprawy jakości dróg i ogólnej sprawności łódzkiej infrastruktury.

Chcąc nieco wpłynąć na politykę zarządzających miastem, wpadli na pomysł postawienia bilbordu o bardzo wymownej treści - "Wjeżdżasz do najbardziej zakorkowanego i dziurawego miasta w Polsce".

"Kończą się możliwości na nasze łódzkie władze, a więc zapewnijmy im reklamę w mieście. Postawmy w Łodzi takie bilbordy, może reklama na całą Polskę sprawi, że coś się zmieni" - przekazują administratorzy profilu.

Niestety, aktywiści nie są w stanie sami pokryć kosztów postawienia bilbordu, dlatego zwrócili się o pomoc do internautów, ogłaszając zbiórkę pieniędzy. By udało się zrealizować plan, potrzebna jest kwota 3000 zł. Jak można wyczytać z opisu zamieszczonego na stronie zrzutki na pomagam.pl:

Nasza łódzka infrastruktura wygląda nadal fatalnie, a my jako mieszkańcy od wielu lat jeździmy po dziurawych ulicach, narażając nasze zdrowie oraz życie i nasze kieszenie na straty finansowe uszkadzając samochody. Prośby, pisma, rozmowy nic nie dają, a więc może da reklama miasta na bilbordach, postawimy je w centrum i na wjeździe do Łodzi i zrobimy wstydu naszej łódzkiej władzy!

Okazuje się, że grono wspierających jest całkiem duże i już po trzech dniach udało się zebrać potrzebną kwotę, a nawet znacznie ją przekroczyć. W momencie publikacji tego artykułu zbiórkę wspomogło 205 osób na łączną sumę 5 334 zł. Jest więc duża szansa, że na jednym bilbordzie się nie skończy.

Oprócz tak dobrych wyników humor aktywistom może dodatkowo poprawić fakt nadchodzącej finalizacji budowy obwodnicy Łodzi. Jeszcze w tym roku powinna zostać ukończona, co pomoże nieco zmniejszyć ruch w obrębie miasta i tym samym odciążyć sfatygowane drogi.

Jeżeli kogoś jeszcze zainteresował problem łódzkiej społeczności i chciałby ją wspomóc drobnym datkiem, środki można wpłacać pod tym adresem. Zbiórka potrawa do 20 stycznia.