Diesel V16 wykonany z Lego. To nie koszmar ekologów. To projekt Sub Zero w skali Top Gear

Klocki Lego są dla dzieci? Absolutna bzdura! Stanowią formę rozrywki w każdym wieku, szczególnie że mocno wzmagają wyobraźnię i kreatywność. Najlepszy dowód płynie właśnie z youtube`owego kanału Beyond the Brick. To w nim zamieszczony został filmik dokumentujący dzieło Stefana Weinerta. Imponujące dzieło warto dodać. W końcu Niemiec z klocków Lego (konkretnie pochodzących z serii Technic) zbudował pracujący silnik diesla V16.

Ten projekt przyćmiewa chyba nawet niesamowite i dość drogie modele Bugatti Chirona, Mercedesa klasy G, Porsche 911 czy Ferrari 488 GTE AF.

Niemiec zbudował model diesla V16. Następnie dobudował ciężarówkę transportową

Tak, plastikowy motor ma 16 cylindrów ustawionych w układzie V. Ba, posiada nawet chłodnicę! Projekt charakteryzuje się wyjątkową szczegółowością. Tyle że na tym unikalność tej konstrukcji nie kończy się. Jednostka została zaprojektowana w taki sposób, aby nie było konieczności klejenia żadnego z elementów. Całość powstała w wyniku oldskulowego składania poszczególnych klocków Lego Technic. Praca musiała być zatem naprawdę żmudna.

Diesel V16 z Lego to konstrukcja inspirowana silnikami wykorzystywanymi w przemyśle marynistycznym. I choć projekt musiał pochłonąć masę czasu, jego twórca – Stefan Weinert nie chciał się na tym zatrzymywać. Zbudował również podpory pod silnik, a do tego... zdalnie sterowną ciężarówkę z naczepą. Te są dedykowane transportowaniu plastikowego silnika diesla.

Diesel V16 z Lego działa. To jednak diesel tylko z nazwy

Niemiec zbudował diesla V16 w taki sposób, że silnik jest w pełni funkcjonalną kopią prawdziwej jednostki montowanej w statkach. I podczas pracy brzmi naprawdę świetnie. Tyle że choć w teorii jest motorem wysokoprężnym, w rzeczywistości korzysta z napędu elektrycznego. To siłowniki poruszają cylindrami, a nie proces spalania oleju napędowego. Lego-diesel nie generuje żadnych spalin. A to oznacza, że ekolodzy nie muszą z wściekłością rzucać się na Pana Weinerta. Mogą odwiesić na wieszak swoje płaszcze i wrócić do czynności, które pochłaniały ich do tej pory.