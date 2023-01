Zdewastował auto i spędził w nim noc. Obudzili go policjanci

Kilka dni temu na policję wpłynęło zgłoszenie o zniszczonym samochodzie zaparkowanym przy ulicy Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach (woj. dolnośląskie). Audi A6 Avant miało roztrzaskaną przednią szybę, zarysowania szyb bocznych i karoserii oraz wybitą tylną szybę.

Policjanci, którzy udali się we wskazane miejsce, zastali nie tylko zniszczony samochód, ale także człowieka śpiącego wewnątrz Audi. Mundurowi obudzili mężczyznę, który okazał się osobą winną dewastacji cudzego pojazdu. Podczas ustaleń wyszło na jaw, że nietrzeźwy 35-letni świdniczanin przy użyciu kostki brukowej włamał się w nocy do osobówki, ponieważ potrzebował odpocząć.

Z policyjnego komunikatu prasowego dowiadujemy się, że historia ta ma skomplikowany początek. Oto co ustalili funkcjonariusze:

"Mężczyzna dzień wcześniej, kompletnie pijany przyjechał do swojej dziewczyny do Wałbrzycha, a następnie pokłócił się z nią. W wyniku sprzeczki opuścił jej mieszanie i udał się na pobliski przystanek autobusowy. Tam z uwagi na stan upojenia alkoholowego zasnął. Podczas nocnego patrolu zauważyli go wałbrzyscy policjanci, którzy przewieźli mężczyznę do miejsca, gdzie osoby nie mające schronienia, mogą spędzić noc. 35-latek nie zagrzał tam jednak długo miejsca, gdyż wdał się w kłótnię z przebywającymi tam osobami i musiał opuścić to miejsce. Ponownie udał się na przystanek autobusowy skąd pojechał do Boguszowa-Gorc. Gdy dojechał na miejsce, z uwagi na późną porę chciał się gdzieś przespać. Padło na samochód osobowy zaparkowany wzdłuż drogi".

Straty spowodowane przez 35-latka zostały wycenione na kwotę 6 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

