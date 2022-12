Christiano Ronaldo w tym roku był grzecznym chłopcem. 'Pod choinkę' dostał Rolls-Royce'a

Wielu automaniaków życzy sobie znaleźć "pod choinką" jakiś luksusowy samochód. Żeby jednak coś takiego było w ogóle możliwe, trzeba się urodzić utalentowanym piłkarzem, na imię mieć Christiano, a na nazwisko Ronaldo. Wtedy też słane do św. Mikołaja listy jakimś cudem dochodzą pod jego adres i otrzymanie, ot takiego Rolls-Royce'a, staje się bajecznie proste.

Tak się składa, że dzięki świętemu z Laponii (tym razem w postaci partnerki piłkarza, Geroginy Rodriguez) w tym roku Portugalczyk otrzymał egzemplarz modelu Dawn. 26 grudnia pochwalił się tym faktem na swoim profilu na Instagramie. Także sama Rodriguez opublikowała stosowny post.

Biało-srebrny kabriolet skonfigurowany z białą tapicerką, to przedstawiciel aktualnie jedynego "odkrytego" modelu brytyjskiej marki. Pod maską pracuje 6,6-litrowe V12 o mocy 571 KM i 820 Nm momentu obrotowego, które trafiają na tylną oś za pośrednictwem ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów. Dzięki temu drogowy krążownik rozpędza się do 100 km/h w 4,9 sekundy, a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Nie tylko osiągi robią wrażenie, a także cena, która wynosi ok. 1,5 mln złotych. Jednak dla św. Miko... Geroginy Rodriguez nie jest to jednak kwota, która stanowiłaby wyzwanie. Dzięki swojej pracy jako modelka i influencerka w mediach społecznościowych zgromadziła już spory majątek, który opiewa na ok. 10 mln dolarów (ok. 45 mln zł).

Dzięki hojności Georginy, oprócz gwiazdkowego Rolls-Royce'a, Piłkarz ma w swoim garażu także inne interesujące pojazdy m.in. Brabusa 900 Rocket Edition (bazującego na Mercedesie-AMG G63), którego otrzymał na 35. urodziny, czy też Cadillaca Escalade ESV.

Jeżeli chodzi o inne samochody z kolekcji gwiazdy, tym razem już zakupionych z jego własnych pieniędzy, można tutaj wymienić m.in. inne Rolls-Royce'y — Cullinana i Phantoma Drophead, McLarena MP4-12C, Ferrari 599 GTO, Mercedesa SLS, Bentley'a Flying Spur czy też egzemplarze różnych modeli chyba ulubionej marki piłkarza, jaką jest Bugatti - Chirona, Veyrona Sport Vitesse, a także Centodieci.

Pozostaje jedynie pozazdrościć i życzyć gwieździe wiatru we włosach podczas przejażdżek brytyjskim kabrioletem.