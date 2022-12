Masz 50 tys. zł na zakup auta? Możesz zapomnieć o nowym. Tyle urosły ceny najtańszych samochodów

Samochody drożeją nie tylko z tak oczywistych powodów, jak problemy z dostępnością surowców czy łańcuchami dostaw. Oprócz zestawu czynników, które wpływają na ceny wszystkich produktów, samochody się także zmieniają. Muszą spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy ekologiczne, być bezpieczniejsze, a więc także lepiej wyposażone. Zmieniają się również wymagania klientów. Nowe budżetowe auto, to już nie to samo auto, które kupilibyśmy jeszcze 6-7 lat temu. A co stało się z cenami aut z naszego zestawienia w zaledwie 9 miesięcy?

1. Dacia Sandero

Dacia Sandero była czwartym najtańszym autem w zestawieniu. Dziś nie zajęłaby tego miejsca, bo Volkswagen Up! i Fiat Panda stały się od niej nieco tańsze. W marcu cennik Sandero startował od 48 500 zł. Dziś jest to 59 900 zł. Oznacza to wzrost o 23,5 proc. Należy jednak wspomnieć, że wraz z ceną, zmieniło się także podstawowe wyposażenie, które jest teraz bogatsze. Obejmuje ono m.in. system multimedialny Media Control z funkcją Bluetooth, automatyczne światła LED czy aktywny system awaryjnego hamowania.

Dacia Sandero fot. Dacia

2. Mitsubishi Space Star

Miejskie Mitsubishi produkowane jest od 2014 roku. W gamie modelowej japońskiego producenta zastąpiło dobrze znany model Colt. Pomimo dwóch faceliftingów, Space Star odbiega swoją stylistyką od nieco nowocześniejszej konkurencji. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. 14-calowe stalowe obręcze kół, klimatyzację manualną, zdalnie sterowany centralny zamek czy elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, oraz przednie szyby. 9 miesięcy temu, bazowa wersja kosztowała 45 590 zł. Teraz jest to 57 990 zł. Taka różnica oznacza wzrost o 27,2 proc.

Mitsubishi Space Star Mitsubishi

3. Kia Picanto

Trzecia generacja Picanto produkowana jest od 2017 roku. Koreańskie auto w najtańszej wersji napędzane jest silnikiem benzynowym o pojemności 1 litra i mocy 67 KM. Podstawowe wyposażenie zawiera m.in. elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych oraz lusterka zewnętrzne z funkcją podgrzewania, czujnik zmierzchu, klimatyzację manualną czy tuner radia DAB z funkcją Bluetooth. Na początku roku za bazową odmianę trzeba było zapłacić 47 900 zł. Jego cena urosła do 56 900 zł. To wzrost o 18,9 proc.

Kia Picanto 2020 facelifting Kia

4. Hyundai i10 -

Hyundai i10 pozostaje najtańszym nowym samochodem na polskim rynku. Jego najnowsza generacja zadebiutowała w 2019 roku. Podstawowa wersja napędzana jest silnikiem 1.0 MPI o mocy 67 KM. Pod względem wyposażenia, Hyundai może pochwalić się systemami bezpieczeństwa, bo w tym zestawieniu ma ich najwięcej. W marcu cennik otwierała kwota 46 800 zł. Dzisiaj za Hyundaia i10 musimy już zapłacić co najmniej 54 600 zł. Wzrost wyniósł 16,7 proc. Oznacza to, że z całej stawki to właśnie ten model podrożał najmniej.

Hyundai i10 fot. materiały prasowe / Hyundai