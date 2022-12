Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. Okazało się, że to policjant. Miał 2,6 promila

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 grudnia br.) po godzinie 13. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani przez dyżurnego do ujęcia obywatelskiego nietrzeźwego kierowcy w Skotnikach.

Po przybyciu na miejsce okazało się, że kierowca Renault Kadjar to funkcjonariusz lokalnej jednostki policji, który akurat był poza służbą. W momencie zatrzymania 47-latek przebywał na urlopie.

Przeprowadzone zostało badanie stanu trzeźwości z wynikiem 1,25 mg/l. Na miejscu zatrzymane zostało prawo jazdy

- poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński. W sprawie zostały wykonane czynności z udziałem Prokuratora Rejonowego. Rzecznik prasowy dodał, że w związku ze zdarzeniem Komendant Powiatowy Policji we Wrześni wdrożył procedurę wydalenia funkcjonariusza ze służby. Zatrzymany funkcjonariusz służył w policji 27 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch, zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, a także kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.