Irański crossover oparty na bardzo starym modelu. To ukryta Kia Pride z lat 80

Producenci pojazdów często pożyczają od innych firm rozwiązania. Niektórzy pożyczają nawet całe modele. Rzadko się jednak zdarza, że pożyczony model ma 35 lat.

Saipa to największy irański producent aut, którego modele powstają na licencji. Właśnie wypuszczony został nowy pojazd o nazwie Atlas, który jest crossoverem. Jest to ulepszona wersja Saipy Quick, chociaż jego podstawy sięgają starej Kia Pride z 1987 roku.

Atlas to de facto lifting Quicka. Nic więc dziwnego, że z profilu wyglądają bardzo podobnie. Jednak przód jest całkowicie inny, bardziej agresywny. Został wyposażony w światła LED, grill ma pionowe listwy, a maska w kilku miejscach jest bardziej wypukła. Z tyłu wprowadzono nowocześniejsze światła, bardziej czystą klapę bagażnika i przeprojektowano zderzak.

Saipa oferuje Atlasa w różnych kombinacjach kolorystycznych. Jednak małe, 14-calowe koła ukryte pod plastikowymi błotnikami zdradzają starzejące się podstawy pojazdu. Wymiary nie zostały ogłoszone, ale ponieważ Atlas jest bardzo podobny do odchodzącego Quicka, to można założyć, że ma niespełna 4 metry długości.

Firma również nie udostępniła jakichkolwiek zdjęć wnętrza. Potwierdziła jedynie, że we wnętrzu znajdzie się 7’’ ekran i zaktualizowany system audio. Do tego na liście wyposażenia znajdą się automatyczne światła, automatyczne wycieraczki, elektryczne fotele, podgrzewane lusterka, szyberdach, ESC i system wykrywania martwego pola. Poprawiono również izolację, przez co we wnętrzu ma być ciszej niż w Quicku.

Pod maską Atlas ma wykorzystywać zaktualizowaną wersję wolnossącego, czterocylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1,5 litra. Ten sam silnik jest już montowany w wielu modelach Saipa, generujących 88 KM i 128 Nm momentu obrotowego. W Atlasie silnik będzie połączony albo z manualną skrzynią biegów, albo z automatyczną CVT, przekazującą moc na przednią oś.

Nie jest wiadomo, ile pracy włożyli inżynierowie Saipa w tę starą platformę. Wykorzystanie jednak leciwego pierwowzoru pozwala na to, że model będzie dosyć przystępny cenowo, co jest kluczową cechą dotyczącą rynku irańskiego.

Saipa Atlas zostanie wprowadzony na rynek w Iranie w 2023 roku, stopniowo zastępując Quicka na linii produkcyjnej lokalnej fabryki. Klienci, którzy chcą czegoś bardziej nowoczesnego pod względem podstawy, mogą wybrać Saipa Sahin (sedan) i Saipa Aria (crossover), które są oparte na Toyocie Yaris drugiej generacji.