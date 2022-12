Nowe Mitsubishi ASX ma przekonać Polaka wyposażeniem i gwarancją fabryczną. A co z ceną?

Mitsubishi, które w 2016 roku weszło do aliansu z Renault i Nissanem, zaczyna widocznie zyskiwać na zawartym sojuszu. Zupełnie nowe Mitsubishi ASX jest pierwszym wyraźnym efektem współpracy. Bestsellerowy crossover całkowicie się zmienił, choć wcale nie zaprojektowano go od podstaw. Został wprost wyjęty z gamy modelowej Renault, a Mitsubishi nawet nie próbuje tego ukrywać. Nowy ASX to po prostu Captur ze zmienionym grillem i innymi logotypami (nawet wyjeżdża z tej samej fabryki). Następnym w kolejce autem, które powieli ten schemat, będzie Mitsubishi Colt - modelem tym zostanie Renault Clio przystrojone w japońskie znaczki.

REKLAMA

Nowość trzech diamentów pozycjonowana w segmencie B SUV, została zbudowana na platformie CMF-B Aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi, przystosowanej do zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Pod kątem nowinek z zakresu napędu, komfortu, funkcjonalności czy bezpieczeństwa, nowy ASX znacznie przewyższa swojego poprzednika.

Nowe Mitsubishi ASX - jednostki napędowe

Auto będzie oferowane w sprzedaży w 8 wersjach wyposażenia oraz z silnikami o szerokim przekroju mocy. Wersję podstawową napędza turbodoładowana jednostka benzynowa o pojemności 1.0 litra i mocy 90 KM, połączona z 6-biegową przekładnią manualną. Moc oczywiście trafia na przednią oś. W ofercie Renault silnik 1.0 może być zasilany LPG. Na razie nie wiadomo czy Mitsubishi wprowadzi do swojej oferty instalację gazową.

Mitsubishi ASX nowej generacji. To auto wprowadza markę na nowe tory

Kolejną jednostką jest motor 1.3 litra turbo występujący w wersji 140- lub 160-konnej. Ta jednostka benzynowa jest wspierana przez instalację miękkiej hybrydy (MHEV). Układ obejmuje alternator-rozrusznik oraz 12-woltowy akumulator. Energia jest odzyskiwana podczas zwalniania oraz hamowania. Wersji 140-konnej towarzyszy w ofercie 6-biegowa przekładnia manualna, a 160-konna jest połączona z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią automatyczną DCT.

Kolejnym punktem oferty będzie tradycyjna hybryda (HEV) - układ złożony z jednostki benzynowej 1.6 litra oraz dwóch silników elektrycznych i automatycznej przekładni z kilkoma trybami pracy. Moc hybrydy wynosi 145 KM. Ostatnim wariantem będzie hybryda (PHEV) ładowana z zewnętrznego źródła prądu. Zespół napędowy oparty jest na podobnej jak w tradycyjnej hybrydzie konfiguracji – połączeniu silnika benzynowego o pojemności 1.6 litra z dwoma silnikami elektrycznymi, ale już z inną automatyczną skrzynią - w tym wypadku wielotrybową. Akumulator o pojemności 10,5 kWh ma pozwalać na pokonywanie codziennych dystansów w wyłącznie bezemisyjnym trybie elektrycznym (zasięg na prądzie około 40 kilometrów).

Nowe Mitsubishi ASX Fot. Rafał Mądry

Mitsubishi ASX - wyposażenie

Polscy klienci otrzymają do wyboru osiem wersji, zróżnicowanych zarówno pod względem mocy napędu, rodzaju przekładni, jak i specyfikacji wyposażenia. Konfiguracja jest inna w stosunku do Renault Captur.

Każda z ośmiu wersji zostanie wyposażona standardowo w pełen zestaw przednich i bocznych poduszek powietrznych kierowcy i pasażera oraz kurtyny boczne, a także rozwiązania techniczne, noszące nazwę ADAS (Advanced Driver Assistance System). Standard ten zawiera: system ograniczający skutki kolizji czołowych (Forward Collision Mitigation) z funkcją ochrony pieszych i systemem monitorowania dystansu do pojazdu poprzedzającego (Distance Warning). Bez dopłat każda wersja otrzymuje system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning), system utrzymywania na pasie ruchu (Lane Keeping Assist) i system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition). Przed kolizjami chronią także standardowe czujniki parkowania przód i tył oraz kamera cofania i adaptacyjny tempomat.

Najwyższa wersja wyposażenia będzie zawierać funkcję MI-PILOT, która zapewnia jazdę autonomiczną poziomu 1, łącząc adaptacyjny tempomat (ACC) i system centrowania na pasie ruchu (LCA).

Nowe Mitsubishi ASX Fot. Mitsubishi

W ASX dostępne będą trzy rodzaje zestawów zegarów – podstawowy zestaw analogowy z wbudowanym ekranem o przekątnej 4,2", kolejnym jest konfigurowalny zestaw cyfrowy z ekranem o przekątnej 7", a najbardziej zaawansowany to pełni personalizowany cyfrowy wyświetlacz kierowcy o przekątnej 10,25", który umożliwia również wyświetlanie instrukcji systemu nawigacyjnego.

W wyższych wersjach personalizacji podlega także charakterystyka pracy najważniejszych układów, którą wprowadzamy za pośrednictwem systemu Multi-Sense. Kierowca może więc zmienić reakcje układu kierowniczego, układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji oraz reakcje na pedał przyspieszenia, korzystając z predefiniowanych trzech trybów jazdy oraz trybu dającego mu prawo wprowadzenia własnych parametrów: ECO, PURE, SPORT, MY SENSE.

Kiedy poznamy ceny nowego Mitsubishi ASX?

Astara Poland nie podzieliła się jeszcze cennikiem samochodu. Przedstawiciele spółki podczas statycznej prezentacji auta w Warszawie, milczeli w tej sprawie, jak zaklęci. Dokładną ofertę poznamy dopiero na wiosnę. Importer poinformował, że u polskich dilerów nowy ASX pojawi się w marcu 2023 r. Klientów do odwiedzin salonów ma przyciągnąć 5-letnia gwarancja do przebiegu 100 tys. km, 5 lat gwarancji Mitsubishi Assistance bez limitu przebiegu oraz 12 lat gwarancji na perforację blach nadwozia. W hybrydach akumulator trakcyjny ma 8 lat ochrony i 160 tysięcy km.

Klienci, którzy w przedsprzedaży zdecydują się na rezerwację Mitsubishi ASX do końca grudnia 2022 roku, mają obiecane "7 lat spokoju" za sprawą dodatkowych 2 lat gwarancji w promocyjnym gratisie. Czy to wszystko wystarczy, aby klient skierował kroki do Mitsubishi zamiast udać się do Renault? Wiele się wyjaśni dopiero po opublikowaniu cennika.