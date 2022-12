Nowy znak przy wjeździe do miast. Straszy mandatem do 5 tys. zł za... złe parkowanie

Wjeżdżając chociażby do Sopotu, kierowca może natknąć się na dziwne znaki. Niebiesko-biała tablica poinformuje go o tym, że za złe parkowanie może dostać nawet 5 tys. zł mandatu. Informacje o podobnych znakach możesz także znaleźć w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. I już w tym punkcie musimy zaznaczyć, że w przypadku tych oznaczeń kluczowe są tak naprawdę dwie kwestie.

Znak z Sopotu to nie znak drogowy. Czy można go ignorować?

Pierwsza informacja jest taka, że ten znak nie ma żadnego oznaczenia. De facto bowiem znakiem drogowym nawet nie jest. Nie występuje w oficjalnym wykazie. Czy to oznacza, że można go ignorować? Nie do końca. Kierujący wjeżdża bowiem na teren zarządzany przez władze miasta Sopotu. Te mają zatem prawo wyznaczać swoje reguły. I na mocy tablicy to właśnie robią. A właściwie to nie tyle wyznaczają nowe zasady, co raczej ostrzegają o możliwych konsekwencjach niewłaściwego parkowania. Jednocześnie tablica ma przypomnieć kierowcy o obowiązujących przepisach i wskazać na konieczność prawidłowego zachowania.

Mandat za parkowanie to 5 tys. zł? Czasami tak!

Czy jednak opisana na znaku kara wynosząca 5 tys. zł jest realna? Jak najbardziej. Szczególnie w przypadku, w którym kierujący zignoruje na terenie miasta znak drogowy B-1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach". W takim przypadku policjanci podczas karania prowadzącego mogą skorzystać z art. 92 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń. Ten mówi o tym, że kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego podlega karze grzywny. Wysokości grzywny nie sankcjonuje jednak nowy taryfikator mandatów. A to oznacza, policjant może wypisać na mandacie nawet 5 tys. zł.

I mówienie o takim scenariuszu wcale nie zakrawa o drogowe science fiction. To bardzo realna sytuacja. O podobnym przypadku już kiedyś pisaliśmy. Wtedy za niestosowanie się do znaku B-1 kierujący rzeczywiście dostał 5000 zł mandatu. Więcej o sprawie przeczytacie w materiale, do którego link dodajemy poniżej.

Mandat za parkowanie nie zawsze wynosi 5 tys. zł

Oczywiście nie w każdym przypadku za tym znakiem nieprawidłowe parkowanie zakończy się tak wysokim mandatem. Może się okazać, że kierujący zatrzyma pojazd w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu. To wiąże się z grzywną wynoszącą od 100 do 300 zł. Wykroczenie oznacza też 1 pkt karny. Zaparkowanie samochodu za znakiem B-35 "Zakaz postoju" i B-36 "Zakaz zatrzymywania się" oznacza z kolei 100 zł mandatu i 1 punkt karny.