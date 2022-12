Czekanie jest dla słabych. Znalazł sposób na ominięcie kolejki [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Są dni, kiedy człowiekowi się śpieszy, a wszystko co się dzieje dookoła przeszkadza mu w osiągnięciu zamierzonego celu. Jedni przyjmą to z pokorą lub trochę się będą denerwować, a inni wezmą sprawy w swoje ręce, co nie zawsze jest zgodne z prawem i może się różnie skończyć.

Zobacz wideo Spowodował wypadek na rondzie i uciekł z miejsca zdarzenia

Najbardziej irytującymi sytuacjami na drodze, gdy gdzieś musimy szybko dojechać to ciągłe zatory. Co zrobić, gdy jesteśmy na końcu kolejki? Spokojnie czekać, ale jak rzecze pismo: „ostatni będą pierwszymi" lub ta sama zasada panuje w dyskontach, gdy otworzą nową kasę. Jak się okazuje również na ulicach tak może być.

Udowodnił to kierowca SUV-a gdzieś w trójmieście. Na stronie trójmiasto.pl opublikowano nagranie, jak pewien kierowca nie miał zamiaru czekać na swoją kolej możliwości wjechania na rondo.

Nagranie można zobaczyć na stronie trojmiasto.pl

Autor nagrania jedynie uchwycił moment, gdy niecierpliwy kierowca jechał już terenem zielonym oddzielającym jezdnie, wyprzedził wszystkich na przejściu dla pieszych, a rondo dla niego było jedynie sugestią, które pokonał przez sam środek.

Nie jest wiadomo skąd u tego kierowcy taki pośpiech, ale trzeba się cieszyć, że nikomu nic się nie stało, a na przejściu nikogo nie było. Mogło to się różnie skończyć.

Zachowanie kierowcy SUV-a jest o tyle zastanawiające, gdyż widać, że ruch raczej odbywał się płynnie. Oznakowanie dotyczące, że zbliża się do ronda również było dobrze widoczne.

Włączasz kierunkowskaz przed wjazdem na rondo? Nie rób tego

Niemniej służby mogą zainteresować się niesfornym kierowcą. Za samą jazdę po części drogi wyłączonej z jazdy grozi 100 zł i 1 punkt karny, ale za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych grozi mandat w wysokości 3000 zł i 15 punktów karnych.

Oczywiście trzeba mieć na względzie, że kierowca śpieszył się ze względu na jakąś ważną sytuację, np. ratowania życia. Jeśli jednak nie miał takich powodów, to narażał nie tylko siebie, ale również innych uczestników ruchu.