Prosty i szybki sposób na piszczące i smużące wycieraczki. Poradzi sobie każdy

Jesień i zima to moment, w którym wycieraczki zyskują na znaczeniu. Opowiadaliśmy o tym w jednym z naszych materiałów w serwisie Gazeta.pl. Powód? Nasilają się opady deszczu i śniegu, a w ich czasie sprawne pióra wycieraczek gwarantują widoczność, a tym samym i bezpieczeństwo jazdy. Poza tym to wycieraczki powodują, że podczas podróżowania wieczorem możesz przetrzeć szybę przy pomocy płynu do spryskiwaczy, tak aby przez zabrudzenia nie powstawały na jej powierzchni refleksy świetlne.

Wycieraczki piszczą i zostawiają smugi. Są do wyrzucenia?

Zużyte wycieraczki piszczą podczas pracy na powierzchni szyby, a do tego zostawiają mało estetycznie wyglądające smugi i nie zbierają całej wody z pola widzenia kierującego. Co ile wymieniać wycieraczki? Producenci tego typu produktów zalecają wymianę dwa razy w roku. Po raz pierwsze na początku jesieni i po raz drugi zaraz po zimie. Komplet nowych wycieraczek kosztuje od jakiś 30 do nawet 150 czy 200 zł. Cena zależy w dużej mierze od modelu samochodu, rodzaju wybranych części i renomy ich producenta.

Wycieraczki piszczą? Napraw je, a nie wymieniaj!

Czasami piszczenie czy smugi to nie efekt zniszczenia wycieraczek. Czasami dokładnie taki efekt potrafią powodować dopiero co wymienione pióra. Powód? Te mogą być dwa:

po pierwsze chodzi o zabrudzenie piór. Warto zatem przetrzeć gumowe elementy przed podjęciem decyzji o wymianie. To czasami potrafi usunąć problem.

po drugie chodzi o prawidłowe ustawienie ramienia wycieraczki, tak aby guma przesuwała się po szybie pod prawidłowych kątem i aby zmieniając ruch z górny na dół, guma pióra miała luz konieczny do przełożenia na drugą stronę.

Prosty sposób naprawy wycieraczek w samochodzie

Jak usunąć problem z piszczącymi wycieraczkami i nieprawidłowo ustawionym ramieniem? Prostą instrukcję obsługi w filmiku zamieszczonym w serwisie YouTube podaje Good Rain. Należy zdjąć wycieraczkę z ramienia, a następnie w jej haczykowaty zaczep trzeba wsadzić klucz płaski. Ramię trzeba delikatnie wygiąć w jedną ze stron, tak aby ustawić je na prawidłowej pozycji. Prawidłowej pozycji, czyli jakiej? A takiej żeby zaczep wycieraczki idealnie przylegał do szyby i tworzył z nią kąt prosty.

Czemu ramię wycieraczki zmienia swoje położenie? Powodów może być kilka. Czasami to wynik napraw dokonywanych w pojeździe, a w tym demontażu wycieraczek chociażby podczas wymiany przedniej szyby. Czasami to wynik uszkodzenia mechanicznego. Do tego może doprowadzić chociażby życzliwy sąsiad.