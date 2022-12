Wyjątkowa seria trafi na Tor Poznań. Ścigać się będą ciężarówki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Na świecie się ścigają różnymi rzeczami, dlaczego więc nie ciężarówkami? Teraz znana seria trafi do Polski, a dokładniej na Tor Poznań.

Na obiekt w Wielkopolsce zawita Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC). Zanim jednak oficjalnie podano, że Polska będzie gospodarzem jednego z wyścigów, to w maju tego roku do naszego kraju zawitał Tony Iddon, czyli konsultant Międzynarodowej Federacji Samochodowej oraz Koordynator do spraw rozwoju serii FIA ETRC.

Najwyraźniej polski obiekt zrobił pozytywne wrażenie na wizytacji, a także reszta rozmów przebiegła po myśli Polaków, bo nasz kraj znalazł się na liście wyścigów w przyszłym roku.

Co ważniejsze, tor w Poznaniu będzie gościł zawodników i ich maszyny przed rundą na sławnym torze Nurburgring.

Przyszły sezon prezentuje się następująco:

20-21 maja – Misano

3-4 czerwca – Hungaroring

10-11 czerwca – Slovakia Ring

24-25 czerwca – Poznań

15-16 lipca – Nurburgring

26-27 sierpnia – Autodrom Most

9-10 września – Zolder

23-24 września – Le Mans

20 września – 1 października – Jarama

Jak zatem widać, nasz tor znajduje się w doborowym towarzystwie, a zatem spełnia wyśrubowane wymogi organizatorów.