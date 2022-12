Tragedia na przejściu dla pieszych wisiała na włosku. Kierującą ukarano dzięki nagraniu

Policjanci z Ełku opublikowali film z niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w listopadzie na oznakowanym przejściu dla pieszych usytuowanym w okolicy szkoły. Kobieta kierującą osobową Toyotą wjechała na "zebrę" ledwo mijając dzieci idące po pasach.

REKLAMA

Kierowca, który groźną sytuację zarejestrował samochodową kamerką, nie pozostał obojętny i złożył w tej sprawie zawiadomienie na policji. Funkcjonariusze przyjrzeli się nagraniu i dotarli do osoby kierującej Toyotą Yaris, wobec której wyciągnęli konsekwencje w związku z popełnionymi wykroczeniami.

Kobieta za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz zignorowanie sygnałów osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, została ukarana. Otrzymała mandat w wysokości 3000 złotych oraz 30 punktów karnych, co w konsekwencji oznacza dla niej utratę prawa jazdy.

Zobacz wideo

Poruszając się w ruchu drogowym lub spacerując po chodniku, nie mamy wpływu na to, co robią kierowcy oraz piesi. Jedyne co nam pozostaje, to skupić się na swojej drodze, zachować ostrożność i unikać zagrożeń, które potrafią przyjść dosłownie znienacka.

Dwie osoby zginęły po uderzeniu auta w drzewo. Przeżyło tylko dziecko

Kierowcy muszą zawsze pamiętać o tym, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze oraz do warunków atmosferycznych, które jesienią i zimą ulegają znacznemu pogorszeniu. Szczególna ostrożność musi być bezwzględnie zachowana w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, po których przemieszczają się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Więcej wiadomości na temat zdarzeń drogowych znajdziesz na Gazeta.pl.