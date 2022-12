16 ton ziemniaków rozsypane na ulicy. Ładunek źle zabezpieczony, kierowca pijany

Do zdarzenia doszło 4 grudnia około godziny 11:00 w Oławie. Na ulicy Kutrowskiego biegnącej w ciągu drogi krajowej nr 94 poruszał się ciągnik rolniczy marki Massey Ferguson. W pewnym momencie z jego przyczepy rozsypało się na jezdnie 16-tonowy ładunek ziemniaków.

REKLAMA

Zasady te jasno określone są w kodeksie drogowym. Niestety, niektórzy kierowcy o tym zapominają i ignorują obowiązujące przepisy. Przypominamy, że ważną zasadą jest, by ładunek nie mógł spowodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu. Z pewnością ładunek nie powinien też zmieniać położenia ani wywoływać nadmiernego hałasu.

- poinformowała Wioletta Polerowicz, rzecznik prasowy oławskiej Komendy. Okazało się, że kierowca niewłaściwie zabezpieczył ładunek i podczas jazdy otworzyła się przyczepa. Kierowca został ukarany za to wykroczenie mandatem karnym.

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Do kierowcy należy więc odpowiednie zabezpieczenie i sprawdzenie ładunku (np. pasy, plandeki, itp.). Należy także pamiętać, że wszelkie urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa ładunku powinny być zabezpieczone przed poluzowaniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. Wszystkie te przepisy, zasady oraz regulacje zawarte są w dziale dot. warunków używania pojazdów w ruchu drogowym (art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Nagłe przemieszczenie się ładunku i wypadnięcie z auta może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu innych jego użytkowników

- dodaje Wioletta Polerowicz. Ziemniaki rozsypały się na całej jezdni i zablokowały pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Warzywa były rozsypane na odcinku ponad 100 metrów. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji drogowej, którzy musieli kierować ruchem.

Zobacz wideo

Niecodzienne zdarzenie przykuło uwagę kierowców i przechodniów. W momencie, gdy rozpoczęto sprzątanie jezdni, wielu przechodniów postanowiło zabrać je ze sobą do domu. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że na darmowe ziemniaki pokusiło się wiele osób. Potwierdza to również nagranie udostępnione z mediach społecznościowych.

Polski kierowca "bohaterem" niemieckich mediów. Uratowany i zatrzymany przez policję

Okazało się, że ziemniaki rozsypane na jezdni to nie koniec problemów kierowcy ciągnika. W trakcie interwencji wyszło na jaw, że kierowca (mieszkaniec powiatu milickiego) poruszał się ciągnikiem rolniczym, mając ponad 0,60 promila alkoholu w organizmie. Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.