Nowe radiowozy do przewozu psów. Kupiono je z funduszy unijnych

Nowe radiowozy w podlaskim garnizonie to Fordy Transit Connect z napędem przekazywanym na przednią oś. Kombivany wyposażono w silniki wysokoprężne 1.5 EcoBlue o mocy 120 koni mechanicznych i 270 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Auto z takim motorem przyspiesza od 0 do 100 km/h w niecałe 13 sekund i może rozpędzić się do maksymalnej prędkości 168 km/h. Wszystkie pojazdy zostały przystosowane do bezpiecznego przewożenia w klatkach czworonożnych funkcjonariuszy oraz mają poprawić warunki służby policjantów pracujących z psami służbowymi.

Zakup sześciu Fordów został sfinansowany z funduszy unijnych w ramach krajowego Programu "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Całkowity koszt projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którego celem jest zakup sprzętu i szkolenia, to 1 815 000 złotych. Radiowozy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem trafią do komend policji w: Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Bielsku Podlaskim i Sokółce.

Podlaskim policjantom kluczyki do nowych aut tuż przed 3-dniowym szkoleniem psów i ich przewodników w Dowspudze, przekazał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Kumpiałowski.

W trakcie zajęć policjanci wraz ze swoimi czworonożnymi funkcjonariuszami ćwiczyli taktykę i techniki poruszania się w budynkach w trakcie zagrożenia terrorystycznego oraz wykorzystania psa służbowego jako środka przymusu bezpośredniego w celu obezwładnienia niebezpiecznej osoby.

