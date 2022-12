Toyota w wersji karton? Nietypowy projekt japońskiego producenta [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Jak się okazuje samochód można stworzyć z wielu rzeczy. Jedni używają druku 3D, a inni aluminium lub innego metalu. Są jednak tacy, którzy stworzą samochód z kartonu.

Zobacz wideo Testujemy Toyotę GR86 na Silesia Ring. Granatowa ma automat, czerwona - ręczną skrzynię

No właśnie. Toyota nawiązała współpracę z youtuberem DanCreator i wspólnie zbudowali Toyotę Crown z kartonu. Nie podano, ile czasu na to poświęcono. Youtuber rozpoczął swoją pracę od wycięcia kilku prostokątnych kawałków z kartonu. Następnie je skleił i w ten sposób stworzył ramę pojazdu.

Od tego miejsca, auto zaczyna nabierać kształtów. Dan dodaje wsporniki do kartonowego nadwozia, a następnie zaczyna montować ramy okienne. Następnie przechodzi do tworzenia opon, które są wykonane z warstw okrągłego kartonu z imitacją tarcz hamulcowych. Po zbudowaniu wszystkich czterech dodaje się je do tekturowych tub, które służą jako osie.

Następnie mężczyzna instaluje reflektory LED, wokół których na gorąco zaczyna kształtować karoserię, aby ostatecznie przypominała prawdziwy samochód. Zdejmuje również taśmę, aby model przypominał niemal skończone dzieło.

Toyoty dla ONZ powstają w jednym miejscu na świecie

Gdy nadwozie jest już niemal ukończone, Dan zajmuje się wnętrzem. Tworzy siedzenia, dodaje konsolę środkową i montuje kartonową kierownicę. Następnie montuje drzwi, instaluje „okna" i dodaje elementy wykończeniowe, takie jak lusterka i światła do jazdy dziennej.

W efekcie powstaje kartonowa rzeźba, a w której bez problemu rozpoznać można model Crown, a to wszystko dzięki charakterystycznemu przedniemu pasowi. Może nie jest to idealny model, ale i tak robi wrażenie.

Dan już wcześniej tworzył z kartonu samochody czy rzeczy inspirowane grami wideo. Po tym filmie można zupełnie inaczej spojrzeć na kartonowe pudełka.