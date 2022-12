Dziwne zapachy z auta. Jakie awarie oznaczają?

Czasami o problemie z samochodem świadczy kolor spalin, czasami dźwięki pojawiające się np. w czasie jazdy po nierównościach, a czasami nawet... zapachy. Tak, zapachy. Te bywają równie ważne podczas diagnozowania usterek. Szczególnie że mogą wskazywać na bardzo konkretny problem. Wcześniej wspominaliśmy o tym w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Co oznacza zapach spalin w kabinie?

W pełni sprawnym samochodzie nie ma możliwości, aby w kabinie pasażerskiej było czuć spaliny. Dlatego objaw zazwyczaj świadczy o uszkodzeniu układu wydechowego. Problem może wynikać z korozji rury, puszek tłumików, plecionek czy kolektora lub pojawienia się nieszczelności na połączeniu tych elementów. Za zapach spalin w kabinie odpowiadać może też np. uszkodzenie mieszka skrzyni biegów. Tyle że w takim przypadku swąd będzie wyczuwalny głównie w czasie dłuższego postoju w korku. Gdy odpowiednia ilość gazów wydechowych skumuluje się pod samochodem.

W aucie w czasie jazdy pachnie spaloną gumą? Stój!

Swąd spalonej gumy jest objawem mocno niepokojącym bo może oznaczać zwarcie w układzie elektrycznym i nadpalenie jednego z przewodów (a właściwie to izolacji). Poczułeś taki zapach? Reaguj natychmiast. Zjedź na przydrożny parking lub pobocze i sprawdź instalację elektryczną w kabinie pasażerskiej i pod maską. Pamiętaj, że zwarcie może się skończyć nie tylko awarią i odcięciem jednego z układów w aucie. W skrajnym przypadku może oznaczać też pożar. A ogień w samochodzie rozprzestrzeni się w ciągu kilkudziesięciu sekund. Po pojawieniu się płomienia nie będziesz miał czasu na reakcję.

Zapach paliwa. Może oznaczać że...

W kabinie pasażerskiej może być czuć nie tyle spaliny, co paliwo. O czym to świadczy? Czasami będą to wycieki, a czasami usterki układu odpowietrzania zbiornika, dziura w samym baku czy problem z deklem zbiornika umieszczony pod tylną kanapą. Na zapach paliwa lepiej reagować dość szybko. Po pierwsze dlatego, że paliwo paruje. A skoro paruje, to ubywa go w zbiorniku. Po drugie dlatego, że opary benzyny mogą się zapalić.

Wilgoć, a właściwie to zapach stęchlizny lub pleśni

W sytuacji, w której w kabinie samochodu poczujesz wilgoć, a właściwie to zapach stęchlizny lub pleśni, może to świadczyć o występowaniu jednego z trzech problemów. Mowa w tym przypadku o: