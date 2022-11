Internet nie zawodzi. Elon Musk w ciele kozy [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Internet jest skarbnicą nietypowych rzeczy i tych bardzo przydatnych. Są jednak takie elementy, których lepiej nigdy nie widzieć. Jak specjalny pomnik z Elonem Muskiem w nietypowej roli.

Pod fabryką Tesli w Austin w Teksasie stanąć ma nietypowa rzeźba. Przedstawia ona Elona Muska w ciele kozy, który ujeżdża rakietę. Jak się jednak okazuje, każdy z elementów ma przypisaną do siebie symbolikę.

Co ważniejsze zleceniodawcą na taką nietypową rzeźbę nie był sam uwieczniony, a twórcy kryptowaluty $EGT, a wykonało ją małżeństwo Stone’ów z Kanady. Ich twór ma 9 metrów długości.

Co się tyczy symboliki, to prezentuje się ona następująco – już sama nazwa kryptowaluty ma rozwinięcie: Elon GOAT Token ($EGT). GOAT, czyli koza po angielsku, ale zarazem jest to też skrót od „greatest of all time" (najwspanialszy ze wszystkich czasów).

Kwestia rakiety to oczywiste odniesienie do firmy SpaceX, ale także do powiedzenia osób zajmującymi się kryptowalutami – „to the moon", czyli wzrosty cen produktu.

A czemu znajduje się tam głowa Elona Muska? Powód jest prosty, a wręcz prymitywny w założeniu. Rzeźba miała przyciągnąć uwagę Muska, który w założeniu twórców $EGT miał wspomnieć o akcji i kryptowalucie, której to wartość by wzrosła. Trzeba zauważyć, że $EGT w ostatnich miesiącach mocno straciła na wartości.

Jak na razie główny zainteresowany nie odniósł się do nietypowego hołdu i akcji marketingowej w jakimkolwiek medium społecznościowym. Jednak w części twórcom kryptowaluty udało się osiągnąć cel. Akcja wzbudziła zainteresowanie i akcje ich produktu lekko podskoczyły.

Są jednak pewne rzeczy, których lepiej nigdy nie zobaczyć, a jedną z nich jest właśnie ta rzeźba.