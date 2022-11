Debiutuje Opel Astra Electric. Kompakt zyskuje w pełni elektryczny napęd

Opel uzupełnia ofertę napędów w swoim rozpoznawalnym kompakcie. Nowy Opel Astra Electric i Opel Astra Sports Tourer Electric, podobnie jak spalinowe i hybrydowe odmiany, odznaczają się wyrazistym wzornictwem i codzienną uniwersalnością. W elektrykach istotne zmiany zaszły pod powłoką.

Silnik elektryczny rozwija moc 115 kW (156 KM) i 270 Nm momentu obrotowego. Jak podaje w informacji prasowej Opel, wartości te są dostępne od momentu naciśnięcia pedału przyspieszenia, zapewniając imponującą dynamikę przy ruszaniu oraz elastyczność. Ponadto o ile w wielu samochodach elektrycznych prędkość maksymalna jest ograniczona do 150 lub 160 km/h, nową Astrę Electric można rozpędzić do 170 km/h. W zależności od preferowanego stylu jazdy kierowca może wybrać jeden z trzech trybów: Eco, Normal i Sport.

Energia jest przechowywana w akumulatorze litowo-jonowym o pojemności 54 kWh. Składa się on ze 102 ogniw pogrupowanych w 17 modułów i zapewnia Astrze Electric zasięg do 416 kilometrów lokalnie bezemisyjnej jazdy (według WLTP). Astra Electric zużywa 12,7 kWh energii elektrycznej na 100 kilometrów (14,9 kWh według WLTP). Dotyczy to zarówno odmiany pięciodrzwiowej, jak i kombi Sports Tourer. Ładowanie akumulatora do 80 procent pojemności na ładowarce o mocy 100 kW zajmuje około 30 minut. Pojazd standardowo jest wyposażony w pokładową trójfazową ładowarkę 11 kW, którą można podłączyć do domowej stacji ładowania.

Akumulator został niemal w całości ukryty pod podwoziem, więc nie zmniejsza ilości miejsca dostępnego dla pasażerów czy bagażu. Nawet przy rozłożonej tylnej kanapie Astra Sports Tourer Electric oferuje 516 litrów pojemności bagażnika. Po złożeniu tylnych siedzeń pojemność ta rośnie nawet do 1553 litrów.

W pełni elektryczny Opel Astra Electric wkrótce pojawi się na rynku. Zamówienia na auto klienci będą mogli składać od wiosny 2023 r. Ceny nie są jeszcze znane.