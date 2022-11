Postępująca digitalizacja ułatwia życie ludziom dzięki możliwości załatwienia wielu spraw bez potrzeby wychodzenia z domu. Scyfryzowane procesy zapewniają petentom wygodę i bezpieczeństwo, a takie bazy danych, jak CEPIK, CEIDG, KRS czy KRK, które są publicznymi rejestrami służącymi do weryfikacji, gwarantują pełną transparentność danych.

Zmiana licencji gminnej na ogólnokrajową oraz stworzenie centralnego rejestru licencji w formie elektronicznej to postulaty przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką oraz operatorów zatrudniających licencjonowanych pośredników. Za koncepcją digitalizacji i ujednolicenia licencjonowania taxi, opowiedziały się dobrze rozpoznawalne na polskim rynku firmy oferujące transport na aplikację - Fee Now, Bolt, Uber. Takie rozwiązanie pozwoliłoby m.in. na wymianę między platformami do zamawiania przewozów, informacji dotyczących kierowców. Przepływ danych o zatrudnionych taksówkarzach i przewoźnikach pozwoliłby na poprawę bezpieczeństwa.

Taka koncepcja ma potencjał ograniczenia szeregu problemów. U kierowców mających na koncie przewinienia drogowe lub problemy z uprawnieniami, spadłoby poczucie anonimowości. Zmniejszeniu uległyby tzw. puste przebiegi (jazda bez klienta), poprzez umożliwienie kierowcom przyjmowania kursów do i z miast sąsiednich oraz na ich terenie. Zwiększyłaby się m.in. dostępność komunikacyjna wielu gmin i powiatów oraz spadłby koszt przejazdów dla klientów z miejscowości sąsiednich.

W dotyczącym tego tematu komunikacie firmy Free Now, operującej na polskim rynku od 10 lat, czytamy:

Cieszymy się, że nasza propozycja jednolitej licencji elektronicznej znalazła poparcie wśród kluczowych podmiotów branży, w tym naszych konkurentów. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, do koncepcji digitalizacji i ujednolicenia licencjonowania taxi Free Now przekonywało kolejnych uczestników rynku i znaczną część decydentów, m.in. Rzecznika MŚP, Parlamentarnego Zespołu ds. Miast, posłów i środowiska taksówkarskie. Otrzymaliśmy także bardzo pozytywne reakcje ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pana wiceministra cyfryzacji Pawła Lewandowskiego, Instytutu Metropolitalnego, części posłów oraz ośrodków opiniotwórczych. W efekcie tych starań dysponujemy poparciem nie tylko stowarzyszeń biznesowo-branżowych, takich jak Konfederacja Lewiatan, czy Mobilne Miasto, lecz także udało nam się zjednoczyć wokół tego pomysłu naszych konkurentów rynkowych.

Postulującym pozostaje przekonać do tej propozycji kluczowych decydentów, którymi są Resorty Infrastruktury i Cyfryzacji. Być może opublikowany w zeszłym tygodniu projekt ustawy nowelizujący przepisy taxi autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji, umożliwi długo wyczekiwaną, merytoryczną analizę tej, zgłaszanej ministerstwu od dawna propozycji.

Free Now zaznacza, że dalszej dyskusji wszystkich uczestników rynku wymaga włączenie do projektu ustawy elektronicznej licencji taksówkarskiej. Potrzeba ta wynika z faktu, iż na chwilę obecną projekt ministerstwa zakłada zwiększenie kontroli taksówkarzy głównie w oparciu o działania firm aplikacyjnych. Tymczasem propozycja firm umożliwiłaby większe zaangażowanie wiedzy, doświadczenia i narzędzi wymiany danych, jakimi dysponuje aparat państwowy.