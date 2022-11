Niemcy wymyślili drogowe słupki po swojemu. Niebieski odblask to świetny pomysł

Słupki spotykane przy niemieckich drogach wyglądają bardzo podobnie do słupków pikietażowych stosowanych w Polsce. Pisaliśmy już o tym w serwisie Gazeta.pl. Tyle że nie są biało-czerwone, a biało-czarne, a do tego czasami bywają uzupełnione niebieskim odblaskiem. Jaką informację dla kierowcy stanowi takie zestawienie kolorów?

Niebieski odblask, czyli uważaj na dzikie zwierzęta!

Niebieski odblask dołożony do niemieckiego słupka to wynik wyjątkowego sprytu zachodnich drogowców. Bo kolor ma w pierwszej kolejności ostrzegać kierowców o zbliżaniu się do miejsca, w którym na drogę mogą wybiec dzikie zwierzęta. Po drugie światło samochodu odbite przez niebieski odblask ma odstraszyć np. zwierzę zbliżające się do drogi.

Czasami niebieskie światło odblaskowe bywa zamieniane na czerwone lub niebiesko-białe. Taki sygnał ma dokładnie to samo znaczenie.

Jaką informację przekazują niemieckie słupki pikietażowe?

Niebieski odblask na niemieckim słupku postawionym przy drodze bez wątpienia jest dobrym pomysłem. Tylko co tak właściwie jeszcze warto wiedzieć o pikietażu w przypadku niemieckich dróg?

Niemieckie słupki również wskazują prawą krawędź drogi. W przypadku prostego odcinka z jednym pasem ruchu w każdym kierunku wyznacza również lewą krawędź.

Słupek pokazujący lewą krawędź ma widoczne dwie białe kropki. Słupek wskazujący krawędź prawą posiada pionowy, biały pasek.

Niemcy ustawiają biało-czarne słupki w odległości wynoszącej 50 metrów. Czasami dystans jest skracany. Tak dzieje się w przypadku zakrętów lub fragmentów dróg z ograniczoną widocznością.

Identycznie jak w Polsce, słupki w Niemczech pozwalają kierowcy na dostrzeżenie przebiegu drogi w nocy i wyznaczaniu jej granicy. Poza tym dają możliwość określenia bezpiecznej odległości od poprzedzającego auta.

Niebieski odblask to nie koniec. Strzałka i pomarańczowy również mają znaczenie

Na słupkach stosowanych przy niemieckich drogach pojawiają się nie tylko niebieskie odblaski. Drogowcy stosują również inne oznaczenia, a w tym: