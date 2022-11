Saudyjczycy dostaną Rollsy, a Szczęsny... Passata. Tyle że Rollsy to żart, a na Passata zbiórka trwa

Saudyjczycy dostaną Rollsy za wygrany mecz? No to nasz bramkarz gorszy być nie może. Za piękną obronę karnego również dostanie auto. Tyle że nie Rollsa, a Passata i nie od księcia, a kibiców. Co więcej, Passata w przeciwieństwie do Rollsów żartem nie jest.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl