Toyota z kolejnym rekordem Guinnessa. Jednak ma ich więcej na koncie

Toyota na swoim koncie ma wiele rekordów Guinnessa. Właśnie dołączył kolejny do kolekcji. Wykorzystano hybrydowego sedana marki.

Oficjalna próba ustanowienia nowego rekordu została zorganizowana na torze w Xiangyang w Chinach. Przez 24 godziny hybrydowa Toyota Avalon przejechała dokładnie 3465,471 km, zatrzymując się tylko na tankowanie lub zmianę kierowcy. W teście wzięło udział siedmiu zawodowych kierowców, którzy podczas całodobowej jazdy utrzymali średnią prędkość 144,4 km/h. Toyota Avalon to pełnowymiarowy sedan spokrewniony z Camry, lecz reprezentujący wyższy segment. Został zbudowany na tej samej platformie TNGA-K i otrzymał ten sam układ Hybrid Dynamic Force 2,5 l o mocy 178 KM.

Nowy rekord hybrydowej Toyoty trafił do Księgi Guinnessa zaledwie rok po podobnym osiągnięciu innego zelektryfikowanego sedana marki. W sierpniu 2021 roku Toyota Mirai przejechała na jednym tankowaniu 1360,378 km – najdłuższy dystans pokonany bez tankowania przez samochód z elektrycznym napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. Auto przejechało tę trasę w normalnym ruchu na publicznych drogach południowej Kalifornii. Przed startem zostało zatankowane, a zbiornik zaplombowano. Podczas próby Mirai zużył 5,65 kilograma wodoru, nie emitując CO2 ani żadnych spalin, a jedynie czystą wodę.

W Księdze Rekordów Guinnessa do tej pory figuruje również rekord Toyoty Corolli z 2005 roku, która jako pierwszy samochód na świecie przekroczyła granicę 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Gdyby sędziowie Księgi Guinnessa śledzili ten temat dalej, w 2013 roku zanotowaliby rekord 40 milionów egzemplarzy Corolli dostarczonych klientom na całym świecie. Co więcej, w 2021 roku Corolla jako pierwsza przekroczyła poziom 50 milionów sprzedanych aut.

Inny rekord został ustanowiony podczas 24 Hours of Le Mans. Najszybsze okrążenie zanotowane dotąd w czasie tej rywalizacji to 3 minuty 17,297 sekund, które osiągnął Mike Conway, prowadząc Toyotę TS050 Hybrid o mocy 1000 KM.

Dwa lata wcześniej tym samym samochodem rekord Guinnessa pobił inny kierowca TOYOTA GAZOO Racing, Kamui Kobayashi. Japoński zawodnik prowadzący TS050 Hybrid zanotował największą średnią prędkość okrążenia na torze Circuit de la Sarthe, wynoszącą 251,89 km/h.

W Księdze Rekordów Guinnessa zapisała się również Toyota Land Cruiser należąca do szwajcarskiej pary Emila i Liliany Schmid. Ich osiągnięciem jest najdłuższa w historii podróż samochodem, którą kontynuują do tej pory. Małżeństwo wyruszyło w drogę 18 października 1984 roku Land Cruiserem serii 60, który cały czas im towarzyszy. Ostatnie dane, jakie notuje Księga Rekordów Guinnessa, pochodzą z kwietnia 2017 roku – do tego czasu podróżnicy przejechali 741.065 km i odwiedzili 186 krajów.