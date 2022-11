Najbardziej niezawodne marki? Consumer Reports wskazuje

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jaka marka i modele są najmniej zawodne? Kolejny raz zdecydował to sprawdzić Consumer Reports (CR) i przygotował zestawienie.

Consumer Reports bierze pod uwagę 17 aspektów – od niewielkich niedogodności, takich jak piszczące hamulce czy zepsute wykończenie wnętrza, po poważne problemy, takie jak pogwarancyjne naprawy skrzyni biegów czy problemy z układami napędu na cztery koła. Każdy rodzaju problemu jest odpowiednio ważony w całkowitej punktacji, aby stworzyć adekwatny wynik niezawodności dla każdego pojazdu.

W badaniu niezawodności Consumer Reports samochody mogły otrzymać od 0 do 100 punktów. Większość pojazdów uzyskała wyniki między 41 a 60 punktów. Co roku organizacja zbiera od swoich subskrybentów informacje o problemach, jakie mieli ze swoimi pojazdami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W najnowszej edycji otrzymała dane dotyczące ponad 300.000 pojazdów z roczników od 2000 do 2022 roku.

W tym roku Toyota i Lexus zajęły pierwsze i drugie miejsce w nowym rankingu niezawodności marek samochodowych CR. W tegorocznym rankingu niezawodności Toyota awansowała z drugiego na pierwsze miejsce, zdobywając 72 punkty. W zestawieniu opublikowanym przez Consumer Reports Lexus zajął drugie miejsce tuż za Toyotą.

Toyota Corolla z napędem hybrydowym zajęła pierwsze miejsce w rankingu niezawodności modeli, uzyskując 93 punkty. Według oceny Consumer Reports atutami hybrydowej Corolli jest oszczędny napęd, płynne i stabilne prowadzenie oraz łatwość obsługi systemów samochodu.

Drugie miejsce w rankingu niezawodności amerykańskiej organizacji reprezentującej interesy konsumentów jest terenowy Lexus GX. Model ten uzyskał 91 punktów na 100 możliwych, a jego użytkownicy w ciągu 12 miesięcy zgłosili jedynie sporadyczne problemy z systemami komunikacji i rozrywki.

Samochody Toyoty i Lexusa stanowią połowę z dziesięciu najbardziej niezawodnych modeli dostępnych dla amerykańskich kierowców. Oprócz Corolli Hybrid i Lexusa GX czwarte miejsce zajęła Toyota Prius, która uzyskała 89 punktów. Benzynowa Corolla otrzymała 81 punktów, co zapewniło jej siódmą pozycję. Na dziesiątym miejscu figuruje Prius Prime (Plug-in Hybrid), który w ocenie Consumer Reports zdobył 77 punktów.

Consumer Reports zwraca uwagę na hybrydowe SUV-y jako jedną z trzech najlepszych pod względem bezawaryjności klas samochodów. Do liderów tej kategorii należą Lexus NX Hybrid, Toyota Highlander Hybrid oraz Toyota Venza Hybrid.