Jakie są najmniej awaryjne auta używane? Mamy raport TÜV 2023 i pełną listę modeli

Niemiecki związek inspekcji technicznej TÜV po raz kolejny przyjrzał się autom używanym. I po raz kolejny przygotował zestawienie najmniej awaryjnych modeli. O listach tych zawsze donosimy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg. Kierowca wyminął radiowozy i ruszył chodnikiem

Które samochody psują się najmniej? TÜV wskazuje modele

Typologia? Organizacja dzieli pojazdy na kategorie wiekowe. Które samochody okazały się najlepsze? Poniżej listy. Jednocześnie przy nazwie auta wskazujemy również średni wskaźnik usterkowości.

Najmniej awaryjne samochody w wieku od 2 do 3 lat zdaniem TÜV

Mercedes klasy B (2,0 proc.)

Mercedes GLC (2,3 proc.)

Volkswagen Golf Sportsvan (2,3 proc.)

Audi Q3 (2,4 proc.)

Audi Q2 (2,6 proc.)

Najmniej awaryjne samochody w wieku od 4 do 5 lat zdaniem TÜV

Porsche 911 (2,7 proc.)

Mercedes SLC (4,1 proc.)

Audi Q2 (4,5 proc.)

Mazda CX-3 (4,6 proc.)

Volkswagen Golf Sportsvan (2,6 proc).

Najmniej awaryjne samochody w wieku od 6 do 7 lat zdaniem TÜV

Porsche 911 (3,5 proc.)

Suzuki Vitara (7,2 proc.)

Volkswagen Golf Sportsvan (7,3 proc.)

Mercedes klasy B (7,8 proc.)

Porsche Cayenne (7,9 proc.)

Najmniej awaryjne samochody w wieku od 8 do 9 lat zdaniem TÜV

Porsche 911 (4,6 proc.)

Audi TT (9,4 proc.)

Mercedes SLK (10,3 proc.)

Mercedes klasy B (11,0 proc.)

Porsche Cayenne (11,1 proc.)

Najmniej awaryjne samochody w wieku od 10 do 11 lat zdaniem TÜV

Porsche 911 (6,6 proc.)

Audi TT (11,6 proc.)

Mercedes SLK (12,2 proc.)

Mini Countryman (13,9 proc.)

Mercedes klasy B (14,2 proc.)

Raport TÜV 2023. Niemcy wybrali najbardziej awaryjne modele. Francja na celowniku

Na liście TÜV są praktycznie same auta niemieckie. Ustawka?

Wnioski? Pierwsze pozycje są ewidentnie zdominowane przez samochody produkcji niemieckiej. Tak właściwie z niemieckich rąk wyrwane zostały tylko trzy miejsca. Dwa należą do aut japońskich i jedno do modelu brytyjskiego. Jeżeli chodzi o dominatorów zestawienia, to najbardziej utytułowany jest Mercedes klasy B, Porsche 911 i Volkswagen Golf Sportsvan. Taki obrót spraw dość szybko może prowadzić do wniosku, że zestawienie... jest nieco tendencyjne. Niemiecka organizacja, niemieckie modele. Tyle że TÜV raczej nie poszłoby tym śladem. Szczególnie że wyniki są czerpane z bazy przeglądów okresowych w Niemczech.

Przegląd w Polsce vs. przegląd w Niemczech. Dwa światy

Czemu to oznacza miarodajność? Niemieccy diagności są dużo bardziej skrupulatni od polskich. Dowodem niech będą statystyki. W Polsce przeglądu nie przechodzi rocznie zaledwie 2,3 proc. pojazdów. Za naszą zachodnią granicą negatywny wynik dostaje aż 20 proc. pojazdów. Tak, jedna piąta! I to raczej nie wynika z faktu, że w Polsce jeżdżą bardziej zadbane auta... To raz.

Dwa lista mało awaryjnych modeli TÜV 2023 powstała w oparciu o 9,6 mln kontroli samochodów. Na badaniu pojawiło się w sumie 226 różnych modeli aut. Żeby zatem dane podawane przez TÜV były optymalizowane, najpierw optymalizowane musiałyby być wyniki badań technicznych prowadzonych przez niemieckie stacje diagnostyczne. A w to ciężko akurat uwierzyć.

W roku 2022 w Niemczech ponad 20 proc. badanych pojazdów nie przeszło kontroli głównej z powodu "poważnych" lub wręcz "niebezpiecznych usterek". Jeszcze bardziej wzrósł odsetek pojazdów z drobnymi usterkami – z 1,6 do aż 10,7 proc.