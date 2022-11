Nietypowe dachowanie na autostradzie. W rowie wylądował... 30-metrowy tramwaj

Do wypadku doszło w poniedziałek 21 listopada, na niemieckiej autostradzie A9 w pobliżu miasta Triptis. Według relacji niemieckiej policji ciężarowe Volvo, które transportowało 30-metrowy tramwaj szynowy, nagle zjechało na prawą stronę jezdni, przebiło bariery i stoczyło się z nasypu. Ciągnik z kierowca przewrócił się na dach, a przewożony tramwaj spadł z platformy i wylądował na boku.

Policjanci poinformowali, że kierowca nietypowego transportu odniósł w wypadku obrażenia i trafił do szpitala. Wiadomo już też, że akcja wyciągnięcia tramwaju z przydrożnego rowu nie będzie ani prosta, ani tania. We wtorkowy poranek, służby przygotowywały jeszcze plan całej operacji. Podano już też szacunkowe straty materialne - według wyliczeń niemieckich służb wynoszą one ok. 850 tys. euro. Jednak to wstępne wyliczenie, które ostatecznie mogą być wyższe.

Wiadomo już, że uszkodzony tramwaj to Bombardier RNV6 z lat 2002-2008, który przeszedł modernizację i był przygotowany do dalszej eksploatacji. Nie podano jednak informacji o zakresie uszkodzeń i cenie składu, ale jak podał serwis 40ton.net nowe zestawy to wydatek ok. 7-8 milionów złotych, a sama modernizacja takiego zestawu może kosztować 3 mln złotych.

