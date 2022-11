Ile Robert Lewandowski płaci za ubezpieczenie swojego Bentleya?

Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła mundial w Katarze, w którym postara się o wyjście z grupy. W kręgu naszego zainteresowania nie jest jednak, jak nasi piłkarze poradzą sobie na murawie, ale samochody kapitana polskiej reprezentacji. Eksperci CUK Ubezpieczenia sprawdzili, ile może kosztować ubezpieczenie dwóch skrajnie różnych aut, użytkowanych przez Roberta Lewandowskiego.

Zarobki oraz kontrakty sponsorskie pozwalają Lewandowskiemu na dobra luksusowe, o jakich zwykły Kowalski może tylko marzyć. Są to m.in. auta prywatne, jak i te przekazane do użytkowania przez kluby, w których aktualnie występuje. Robert obecnie grający w hiszpańskim FC Barcelona, służbowo jeździ Cuprą Formentor VZ5 (zobacz nasz test tego auta) wartą około 340 tys. zł, i nie musi się przejmować kosztami eksploatacji tego sportowego crossovera. Zwykły Kowalski za taki model z rocznika 2022 zł, wykupując polisę obejmującą OC/AC/NNW i assistance musiałby zapłacić od 8,5 tys. zł rocznie.

Ubezpieczenie Bentleya Continentala GT Speed

Robert Lewandowski prywatnie jest właścicielem m.in. Bentleya Continentala GT Speed Convertible. Kiedy te auto było nowe, jego cena wynosiła ponad milion złotych. Taka ekstrawagancja na kołach jest nieosiągalna dla większości kierowców, a ubezpieczenie potrafi być droższe, niż cena kilkunastoletnich samochodów.

Roczny koszt ubezpieczenia Bentleya Continentala GT może wynosić ponad 20 tys. zł. Warto tutaj jednak pamiętać, że cena zawsze jest przede wszystkim zależna od historii ubezpieczenia danego kierowcy. Dodatkowo ubezpieczenie tak wartościowych oraz nietuzinkowych pojazdów wymaga każdorazowo zastosowania indywidualnego podejścia. Istnieje jednak kilka podstawowych zasad, o których zawsze trzeba pamiętać.

Zawierając polisę dla luksusowego pojazdu, warto ubezpieczyć go w wariancie ASO. Zapewni to serwisowanie, również w przypadku szkody, jedynie w autoryzowanym warsztacie danej marki. Kolejną kwestią, którą należy mieć na uwadze, jest stała suma ubezpieczenia gwarantująca taką samą wysokość odszkodowania przez cały okres obowiązywania polisy. W przypadku luksusowych pojazdów ważne jest też zabezpieczenie ich wartości na dłuższy czas tzw. polisą GAP. Rozwiązanie to pozwoli wyrównać wypłatę odszkodowania na skutek np. kradzieży lub szkody całkowitej do sumy z dnia zakupu nawet przez okres 5 lat eksploatacji danego modelu

– wyjaśnia Katarzyna Pokora z CUK Ubezpieczenia.

Co powinna zawierać polisa dla luksusowego auta For. materiały prasowe