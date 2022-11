Peru. Fatalna kolizja startującego samolotu z wozem strażackim. Wszystko przy ponad 230 km/h

Startujący z Portu Lotniczego Lima-Jorge Chávez (LIM), Airbus A320neo linii LATAM Airlines, na którego pokładzie znajdowało się 108 pasażerów, zderzył się z wozem strażackim Rosenbauer Panther 4×4. W chwili kolizji samolot osiągnął prędkość 127 węzłów (ok. 235 km/h). Niestety, nie obyło się bez ofiar. Na miejscu zginęło dwóch strażaków, natomiast trzeci walczy o życie w szpitalu.

REKLAMA

Według Lima Airport Partners (LAP), operatorów portu, strażacy przeprowadzali ćwiczenia mające na celu określenie, czy mogą dotrzeć na miejsce potencjalnego wypadku w wymaganym czasie trzech minut. Takie ćwiczenia są przewidziane w peruwiańskim rozporządzeniu lotniczym RAP 314. LAP poinformowało także, że dzień przed katastrofą koordynowała ćwiczenia wraz z peruwiańską Korporacją Lotnisk Komercyjnych i Lotnictwa (CORPAC), która działa również jako lokalny organ kontroli ruchu lotniczego (ATC). CORPAC zasugerowała, że ćwiczenia powinny zostać przeprowadzone między godziną 15:00 a 16:00 w dniu 18 listopada.

W oficjalnym oświadczeniu przesłanym przez LAP czytamy, że "zespół strażacki poczynił wszelkie niezbędne przygotowania do wykonania manewru". ATC dało zielone światło na rozpoczęcie ćwiczenia o godzinie 15:10 czasu lokalnego. Minutę później doszło do tragicznej katastrofy.

Koszmarny wypadek na autostradzie. Kierowca zginął, auto jechało dalej

Samolot, zderzając się ze strażackim Rosenbauerem Panther 4×4, doszczętnie zniszczył jego kabinę. Znajdujący się z niej strażacy nie mieli większych szans na przeżycie. Pozbawiony tylnego podwozia samolot upadł na prawe skrzydło, natychmiast stając w płomieniach. Na szczęście, wszystkich pasażerów i obsługę zdołano ewakuować.

CORPAC stwierdził, że wóz strażacki nie miał prawa wjechać na pas startowy. Mimo iż błąd najprawdopodobniej leżał po stronie strażaków, na miejscu od razu aresztowano pilotów samolotu, co wywołało spore kontrowersje. Głos w tej sprawie zabrała m.in. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Pilotów Linii Lotniczych (IFALPA), która zatrzymanie pilotów oceniła na "nie do przyjęcia". Na szczęście, nazajutrz zostali oni wypuszczeni.

Aktualnie toczy się śledztwo, które szczegółowo zbada przebieg całego zdarzenia i określi, co dokładnie doprowadziło do katastrofy.