Czy żołnierz może zatrzymać kierowcę samochodu?

Żołnierz stojący przy drodze. Czy jest się czego bać? Nie do końca. Bo choć wojskowy rzeczywiście może zatrzymać samochód do kontroli drogowej, takie uprawnienia zyskuje wyłącznie w trzech przypadkach. Każdy z nich dokładnie opiszemy za chwilę, a także w materiale opublikowanym w serwisie Gazeta.pl.

Jakie samochody może kontrolować żołnierz?

Zanim przejdziemy do sedna materiału, musimy go nieco doprecyzować. Bo choć w tytule pojawia się żołnierz, warto zaznaczyć że raczej mówimy o funkcjonariuszu Żandarmerii Wojskowej albo wojskowych organów porządkowych. Tylko oni mają jakiekolwiek uprawnienia. A zatrzymać samochód mogą wtedy gdy:

pojazd cywilny wjedzie na teren jednostki wojskowej. Na tym obszarze mają pełne uprawnienia w stosunku do kierującego. Mogą wskazywać sposób zachowania, kontrolować, ale i karać.

pojazd cywilny jest prowadzony przez żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową. Tu również zakres ich uprawnień jest pełen.

pojazd jest pojazdem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tu również zakres uprawnień jest pełen.

Wyczerpującą podstawę prawną w tym przypadku stanowi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych.

Kontrola drogowa żandarma. Ma takie uprawnienia jak policja!

No dobrze, zakładając że pojazd należy do powyższej listy, warto zadać pytanie o to, jakie właściwie uprawnienia ma żandarm wojskowy. I tu informacja jest mniej optymistyczna, bo dokładnie takie same jak policja w stosunku do wszystkich kierujących. Może skontrolować dokumenty prowadzącego i samego pojazdu (może go np. przeszukać lub sprawdzić jego stan techniczny), a do tego może wystawić mandat karny czy przeprowadzić kontrolę trzeźwości.

Żołnierz może też kierować ruchem. I musisz słuchać jego poleceń

Wojskowy stojący przy drodze nie ma większych uprawnień w stosunku do 98 proc. kierujących. I to bez wątpienia prawda. Nie zawsze można go jednak ignorować. Tak, nie może przeprowadzić kontroli drogowej. Ruchem może już jednak kierować w związku np. z pilotowaniem pojazdów wojskowych. Ma zatem możliwość zablokowania ruchu na skrzyżowaniu czy wstrzymania przejazdu dla jednego z kierunków ruchu. Tu polecenia żandarma są w pełni wiążące dla kierowcy.

Niezastosowanie się do poleceń żandarma może oznaczać mandat od policjanta. Ten może sięgnąć 5 tys. zł. Wykroczenie oznacza też 15 punktów karnych.