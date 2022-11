Nowy rozdział w firmie Fisker. Ocean trafił oficjalnie do produkcji

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Fisker ogłosił, że zgodnie z harmonogramem ruszyła produkcja ich elektrycznego SUV-a – Ocean. Składany jest w fabryce Magna Steyr w Graz w Austrii. Firma jest podekscytowana tym wydarzeniem.

Produkcja ruszy z niskiego pułapu. W pierwszym kwartale 2023 r. planują wyprodukować 300 samochodów, a następnie wzrośnie to do 8000 sztuk w drugim kwartale i 15.000 sztuk w trzecim kwartale. Ogólnie firma ma nadzieję wyprodukować do końca przyszłego roku 42.400 pojazdów. W pierwszej kolejności zostanie wyprodukowanych 5000 modeli Ocean One, opartych na najwyższej wersji wyposażenia Extreme.

Pierwsza seria została wyprzedana w zaledwie 30 dni od ogłoszenia. Kupujący musieli wpłacić zaliczkę w wysokości 5000 dolarów.

Jeśli wszystkie te zamówienia zostaną zrealizowane, Fisker spodziewa się zarobić około 350 milionów dolarów. W Stanach Zjednoczonych Fisker Ocean jest dostępny w cenie od 37.499 dolarów za podstawowe wyposażenie Sport. Średnia klasa Ultra podnosi cenę do 49.999 dolarów, podczas gdy najwyższa klasa Extreme podnosi ją do 68.889 dolarów.

Wyjściowy Sport ma napęd na przednie koła i jeden silnik elektryczny o mocy 278 KM. Rozpędza od samochód od 0 do 60 mil na godzinę w około 6,9 s. Jest to jedyny wariant wyposażony w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności 75 kWh i szacowanym zasięgu 402 km.

Pozostałe dwie wersje, Ocean Ultra i Ocean Extreme, mają akumulator o pojemności 100 kWh z chemią niklowo-manganowo-kobaltową (NMC), który powinien zapewnić ponad 563 km zasięgu w najwyższej wersji wyposażenia. Oba mają konfigurację z dwoma silnikami o mocy odpowiednio 547 i 557 koni mechanicznych, co daje czas przyspieszania od 0 do 60 mil na godzinę wynoszący 3,9 i 3,6 sekundy. Ocean Extreme ma większy zasięg, ponieważ ma panele słoneczne na dachu, które mogą dodać ponad 2414 km zasięgu rocznie.

Ocean jest reklamowany jako najbardziej zrównoważony pojazd na świecie i będzie sprzedawany na wielu rynkach, a Fisker informuje, że ma ponad 63.000 rezerwacji z całego świata.