Tesla Model S Plaid legalna w Europie. Są dokumenty z Niemiec

Tesla Model S Plaid nie była dotychczas oferowana europejskim klientom. To się jednak zmieniło. Oficjalnie dostała europejską homologację.

Na niemieckim forum Tesla Fahrer und Freunde pojawiły się skany dokumentów świadczące o tym, że auto dostało pozwolenie na poruszanie się po europejskich drogach i można je oficjalnie sprzedawać. Pierwsi klienci dostali już informację o tym, że można zamawiać ten model.

Tesla Model S Plaid dysponuje trzema silnikami elektrycznymi, przód dysponuje mocą 427 KM, a tył 420 KM. Jednak Tesla utrzymuje, że w szczytowym momencie Model S Plaid jest w stanie wytwarzać w sumie 1020 KM. Prawdopodobnie taka wartość dostępna jest na krótki okres podczas jazdy.

Według dokumentów prędkość maksymalna wynosi 300 km/h na oponach Michelin Pilot Sport 4S 265/35 ZR21. Co prawda producent twierdził, że auto jest w stanie poruszać się z prędkością 322 km/h, ale tylko z pakietem Carbon Ceramic Brake Kit.

Waga auta to 2277 kg. Zasięg na jednym ładowaniu w cyklu mieszanym to 513 km, a podczas jazdy na autostradzie z prędkością 120 km/h skraca się do 360 km.

Auto kosztuje od 666.990 zł, a spodziewany czas dostawy to przedział od grudnia tego roku do lutego przyszłego.

