Długo nie pojeździł. Odzyskanym prawem jazdy cieszył się trzy miesiące

Choć nadmierna prędkość plasuje się w czołówce przyczyn najpoważniejszych w skutkach wypadków drogowych, a mandaty za zbyt szybką jazdę są bardzo wysokie, to na polskich drogach nie brakuje brawurowo jeżdżących kierowców. Nauczkę kolejnemu zmotoryzowanemu z ciężką nogą dali policjanci z Białej Podlaskiej.

Funkcjonariusze wchodzący w skład grupy Speed, w poniedziałek 14 listopada zatrzymali do kontroli drogowej osobówkę marki Dacia. Kierujący w miejscowości Tłuściec (woj. lubelskie, powiat bialski) znacznie przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Urządzenie pomiarowe wykazało, że 26-latek pędził 135 km/h w miejscu, gdzie ograniczenie szybkości wynosi 50 km/h.

Pośpiech oznacza mandat. Kierowca BMW został namierzony i zdyscyplinowany

Zmotoryzowany w związku z popełnionym wykroczeniem został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Młody kierowca wyraźnie nie uczy się na własnych błędach. Nieodpowiedzialny mieszkaniec powiatu gdańskiego w 2022 roku już raz stracił uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dokument odzyskał w sierpniu i po trzech miesiącach znów go czasowo stracił. Teraz 26-latek do połowy lutego 2023 roku będzie musiał powstrzymać od sięgania po kluczyk i siadania za kierownicę.

Przypominamy, że w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, czyli powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu na trzy miesiące.

