Volkswagen jest zadowolony. Pół miliona elektryków sprzedano od 2020 r.

W październiku 2020 r. Volkswagen ruszył z sprzedażą pierwszych egzemplarzy modelu ID.3. Od tamtej pory niemiecki producent sprzedał 500.000 aut elektrycznych.

Volkswagen może być bardzo zadowolony z takiego wyniku, gdyż osiągnął ten wynik rok wcześniej niż zakładano. Znaczy to tyle, że auta elektryczne od tego producenta są dobrze przyjmowane przez klientów i kierunek oraz strategia obrana przez producenta przynoszą korzyści.

Imelda Labbé, członek zarządu Volkswagena ds. sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażowej przekazał, że ilość zamówień elektrycznych Volkswagenów utrzymuje się na wysokim poziomie, a firma dokłada wszelkich starań, aby pojazdy trafiały do ??klientów terminowo.

Od 2033 r. Volkswagen planuje sprzedawać wyłącznie samochody elektryczne w Europie. Firma oczekuje, że do 2030 roku pojazdy w pełni elektryczne będą stanowić co najmniej 70 procent jej sprzedaży w Europie. W Stanach Zjednoczonych i Chinach firma dąży do zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych na poziomie ponad 50 procent w tym samym okresie.

Do 2026 r. Volkswagen planuje wprowadzić 10 nowych modeli, w tym również liftingi już istniejących samochodów. Niemiecki producent celuje w jak najszerszą ofertę elektryków, od podstawowego samochodu z ceną poniżej 25 tysięcy euro, po luksusową limuzynę Aero B.

Z wyjątkiem e-Up, wszystkie obecnie sprzedawane samochody elektryczne Volkswagena są zbudowane na modułowej platformie napędu elektrycznego (MEB): ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 (tylko Chiny) i ID.Buzz. MEB będzie stanowić podstawę dla wszystkich modeli z rodziny ID., przynajmniej do czasu pojawienia się Scalable Systems Platform (SSP) w 2026 roku.