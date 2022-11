W 2023 r. wchodzi w życie 7 tys. zł kary dla kierowców. Rzecznik Finansowy protestuje

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o wprowadzenie zmian w ustawie. Sprawa dotyczy kar nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy spóźnili się z wykupieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kolejna sprawa dotyczy wprowadzenia regulacji, które w czytelny sposób określą, kto ma prawo do częściowego lub całkowitego umorzenia takiej kary.

Wysokość kary za brak OC jest uzależniona od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi dwukrotność tej stawki. Jednak już w przyszłym roku zaplanowano dwie podwyżki płacy minimalnej. To oznacza, że w drugiej połowie przyszłego roku kary za brak OC wzrosną nawet do 7 tys. zł.

Kara jest uzależniona od tego, jak bardzo właściciel samochodu spóźni się z wykupieniem OC. Jeśli spóźni się do 3 dni, zapłaci tylko 20 proc. opłaty karnej (obecnie wynosi 1200 zł). Spóźnienie od 4 do 14 to 50 proc. opłaty karnej (obecnie wynosi 3010 zł). Natomiast spóźnienie powyżej 14 dni to 100 proc. opłaty karnej (obecnie 6020 zł).

Kara za brak OC może zostać zmniejszona lub umorzona, ale przepisy w tej kwestii są nieprecyzyjne. Aktualnie obowiązująca ustawa stanowi:

W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

Rzecznik Finansowy podkreśla, że w praktyce jest to trudne, a nawet niemożliwe. Dlatego zawnioskował o zmianę przepisów, żeby wprowadzić czytelne zasady, które w dodatku będą możliwe do wyegzekwowania. Zdaniem rzecznika obecna opłata karna jest zbyt wysoka w odniesieniu do średniej stawki za OC, a w przyszłym roku będzie jeszcze wyższa. Dlatego wysokość kar oraz ich gradacja powinny zostać zmienione.

Rząd podnosi pensję minimalną, kierowcy zapłacą wyższe kary. Nawet do 72 tys. zł

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń, średnia wysokość składki w 2022 r. wyniosła 482,4 zł. Aktualnie pełna opłata karna to równowartość średnio 12,5 całorocznych składek za ubezpieczenie OC.