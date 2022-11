Paraliż Warszawy w Święto Niepodległości. Bieg, marsze i inne

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

11 listopada, Święto Niepodległości. W wielu miastach w Polsce odbywają się tego dnia różnego typu imprezy i marsze. Warszawa jednak ma to do siebie, że w normalny dzień trudno się po mieście poruszać, a gdy zaplanowanych jest wiele zgromadzeń, które wpływają na ruch na ulicach to jest jeszcze gorzej. Do tego stopnia, że lepiej nie ruszać auta i omijać strefę rażenia.

W tym roku zarejestrowano 20 zgromadzeń, które odbędą się na ulicach Warszawy. Są marsze, biegi i różnego typu imprezy. Poniżej przedstawiamy, które miejsca warto omijać, jeśli planowana jest podróż samochodem:

Uroczysta Zmiana Warty

Klasycznym punktem obchodów Święta Niepodległości jest uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wyłączone z ruchu oraz parkowania będą następujące miejsca: okolice pl. Piłsudskiego (m.in. parkingi przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego, Hotelem Raffles Europejskim, Galerią „Zachęta", na pl. Teatralnym, ulice Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do ul. Marszałkowskiej, Wierzbowa i Moliera. Natomiast między godzinami 10:00-14:00 czasowe wstrzymanie ruchu odbędzie się od pl. Teatralnego przez ulice: Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem na pl. Piłsudskiego. Przebiega tamtędy trasa przemarszu grup rekonstrukcyjnych.

MotoParada

Motocykliści z Sulejówka również będą świętować. O godz. 10.30 przed Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku rozpocznie się MotoParada Niepodległości 2022. Po godz. 12.00, po wspólnym odśpiewaniu hymnu, motocykliści wyruszą na trasę przejazdu, który został zaplanowany na trasie: al. Piłsudskiego (Sulejówek), Moczarskiego (Sulejówek), Armii Krajowej, 1 Praskiego Pułku, Niemcewicza, Wspólna, Korkowa, Stepowa, Okularowa, Marsza, rondo Mościckiego, Płowiecka, Grochowska, rondo Wiatraczna, al. Stanów Zjednoczonych, Trasa Łazienkowska, pl. Na Rozdrożu, al. Ujazdowskie, Belwederska, Jana III Sobieskiego, Sikorskiego, Dolinka Służewiecka, Rzymowskiego, Puławska, Płaskowickiej, Sójki.

Marsz Niepodległości

Tradycyjnym punktem, który został zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne, jest Marsz Niepodległości. Trudno powiedzieć, o której rozpocznie się. Utrudnienia będą dotyczyć również komunikacji miejskiej. Władze miasta zalecają kierowcom unikania ścisłego centrum. Czasowych wyłączeń należy spodziewać się m.in. na ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej; ciągu Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, al. Poniatowskiego na odcinku od ul. Emilii Plater do ronda Waszyngtona; ciągu ul. Świętokrzyska, Tamka, most Świętokrzyski; ul. Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego; Wisłostrada na odcinku od ul. Ludnej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego (w związku z przemarszem uczestników Marszu Niepodległości).

Bieg Niepodległości

Kolejnym żelaznym punktem jest Bieg Niepodległości na odcinku 10 km. Uczestnicy wystartują o godz. 11:11 ze skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Stawki. Oprócz biegu głównego rozegrane zostaną także zawody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz tandemach (na 10 km); nordic walking (6,5 km) oraz bieg towarzyszący „Mila Niepodległości" (na dystansie 1918 m).

Wyłączone zostaną z ruchu następujące ulice:

W godzinach 3:00-18:00 zamknięte zostaną obie nitki al. Jana Pawła II na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław" do Anielewicza

O godzinie 9:00 rondo Zgrupowania AK „Radosław" – ruch utrzymany będzie wyłącznie w relacji al. Jana Pawła II (od strony Żoliborza) – Okopowa; ul. Okopowa – brak dojazdu do ronda Zgrupowania AK „Radosław"; ruch będzie przekierowany na ul. Powązkowską – Burakowską – Kłopot – Al. Jana Pawła II (w kierunku Żoliborza); ul. Słomińskiego - na odcinku od ul. Pamiętajcie o Ogrodach do ronda Zgrupowania AK „Radosław"; objazd będzie prowadził ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, al. Jana Pawła II (w kierunku Żoliborza).

W godzinach 9:30-14:00 wyłączony z ruchu zostanie kolejny fragment al. Jana Pawła II – od Anielewicza do al. „Solidarności", natomiast w godz. 10.30-14.00 pozostała część trasy. Ruch ulicami poprzecznymi, m.in.: al. „Solidarności", „Grzybowską, Świętokrzyską, Prostą, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i będzie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Inne marsze i zgromadzenia, które mogą utrudniać ruch