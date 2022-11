Policja w Zambrowie odebrała nowy radiowóz. Zaskakujący, ale rozsądny wybór

Dacia Jogger to nowy samochód we flocie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków samorządów terytorialnych powiatu zambrowskiego. W sumie udało się zebrać aż 108 tys. zł.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Taka kwota wystarczyła, żeby kupić samochód za kwotę ponad 96 tys. zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane do zakupu specjalistycznego sprzętu, który trafi w ręce techników kryminalistycznych zambrowskiej komendy. Oficjalne przekazanie samochodu odbyło się w ubiegły piątek. Kluczyki do samochodu odebrał Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie młodszy inspektor Krzysztof Sewioło.

Zobacz wideo

Dacia Jogger to jeszcze rynkowa nowość. Model zadebiutował w zeszłym roku i jest następcą praktycznego modelu Lodgy. Nowe wcielenie zachowało wszystkie praktyczne cechy poprzednika. Rumuński model jest dostępny w wersji 5- i 7-osobowej, a do tego oferuje nawet 708 l pojemności bagażnika, a po złożeniu tylnej kanapy 1819 l (wersja 5-osobowa).

Opinie Moto.pl: Dacia Jogger ECO-G 100 - kombi, które chciało być SUV-em

Krzyżówka vana i kombi skrywa pod maską silnik o pojemności litra. Niewielka jednostka połączona z 6-biegową skrzynią mechaniczną rozwija 110 KM maksymalnej mocy. Według danych katalogowych samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,5 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 183 km/h. Średnie zużycie paliwa podawane przez producenta to 5,7 l/100 km.

Ceny najtańszej wersji zaczynają się od 74 300 zł. Policja w Zambrowie nie pochwaliła się specyfikacją samochodu, ale najdroższy wariant Dacii Jogger w cenniku kosztuje 93 900 zł. Jest to wersja 7-osobowa w specyfikacji SL Extreme. Być może różnicę w kwocie wykorzystano na doposażenie samochodu o dodatkowe akcesoria przydatne dla funkcjonariuszy wydziału kryminalnego.