Droga S6 z Gdańska do Szczecina na ostatnim odcinku. Jest dobra wiadomość

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest na etapie uzgadniania zapisu dokumentów, które są niezbędne do zawarcia kontraktu ze zwycięzcą przetargu na budowę odcinka o długości prawie 23 km pomiędzy Sławnem a Słupskiem. To ostatnia część budowy drogi ekspresowej S6 prowadzącej z Gdańska do Szczecina.

REKLAMA

Więcej informacji o inwestycjach drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wykonawca inwestycji przygotuje projekty wykonawcze i zrealizuje roboty budowlane. Po jego stronie będzie również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Na odcinku o długości 22,9 km oprócz trasy głównej jest przewidziana budowa czterech węzłów drogowych (Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice) i infrastruktura towarzysząca.

Zobacz wideo

Na całkowitą realizację projektu przewidziano 10 miesięcy, a prace budowlane powinny trwać nie dłużej niż 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych. Budowa drogi S6 na odcinku Sławno - Słupsk powinna się zakończyć w 2025 roku. W tym samym czasie zostanie oddana do użytku droga S6 na odcinku Koszalin - Sławno oraz obwodnica Metropolii Trójmiejskiej.

Jeśli po drodze nie wystąpią żadne opóźnienia, cała droga ekspresowa o długości około 300 km łącząca Szczecin z Gdańskiem wzdłuż Bałtyku będzie dostępna.