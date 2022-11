Co oznacza pomarańczowa strzałka na autostradach? Zaoszczędzi ci dużo czasu

Być może powodem niewielkiej wiedzy na temat tego znaku jest to, że występuje on tylko w rejonach z gęstą siecią autostrad. My na razie takimi nie możemy się pochwalić, ale w niektórych regionach Niemiec i krajów Beneluksu siatka dróg szybkiego ruchu jest naprawdę imponująca. W takich właśnie rejonach można spotkać zagadkowe pomarańczowe strzałki.

Duża pomarańczowa strzałka umieszczona na białych znakach z czarną obwódką wskazuje kierowcom objazd. Znak ten stosuje się po to, żeby rozładować ruch na mocno obciążonych drogach. Strzałka wskazuje kierunek objazdów. Wskazany przez nią kierunek to alternatywna droga prowadząca do tego samego celu przez inne autostrady o znacznie mniejszym natężeniu ruchu.

Gdzie umieszczane są pomarańczowe strzałki?

Dzięki tzw. „strzałce objazdu" można uniknąć regularnie powstających korków na niemieckich autostradach. Znak ten można spotkać m.in. w regionie metropolitalnym Renu-Ruhry oraz w regionie Ren-Men. Koniec wyznaczonego w ten sposób objazdu sygnalizowany jest ukośnie przekreśloną pomarańczową strzałką.

Pomarańczowa strzałka na niemieckiej autostradzie Materiały Federalny Instytut Badań Drogowych

Warto jednak zaznaczyć, że wyznaczony w ten sposób objazd jest wyłącznie zaleceniem. Warto z takich wskazań korzystać w godzinach szczytów komunikacyjnych lub świąt, kiedy to na drogach występuje wzmożony ruch. Objazdy stosowane np. podczas remontów dróg oznaczane są już innymi znakami.