Ceny paliwa na stacjach w końcu drgnęły. Czy jest nadzieja na tańsze tankowanie?

Średnie ceny paliw na polskich stacjach w końcu zaczęły spadać. To jeszcze nie oznacza, że wróciły do normalnego poziomu. Najnowszy raport serwisu e-petrol.pl najbardziej ucieszy właścicieli samochodów z silnikiem Diesla. Za litr oleju napędowego trzeba zapłacić średnio 7,96 zł za litr. To obniżka o 10 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

Zauważalnie spadły również ceny benzyny bezołowiowej. Za litr Pb 95 zapłacimy o 24 grosze mniej, czyli 6,60 zł za litr. Natomiast za Pb 98 zapłacimy średnio 7,37 zł za litr - to obniżka o 22 grosze w porównaniu z poprzednim raportem. Nadal utrzymuje się bardzo wysoki trend cen oleju napędowego. W tej chwili różnica pomiędzy benzyną a dieslem wynosi 1,36 zł na litrze.

Nadal najtańszym, a do tego najbardziej stabilnym cenowo paliwem jest LPG wyceniane średnio na 2,99 zł za litr. Jeszcze tydzień temu średnia cena wynosiła 3,05 zł za litr.

Wielu kierowców zastanawia się, jak będą wyglądać prognozy cen paliwa na przyszły rok. Warto pamiętać, że aktualnie obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa. Pierwotnie miała obowiązywać do końca października, ale prezydent podpisał przedłużenie specjalnych warunków do końca tego roku. Dzięki temu VAT na paliwo wynosi 8 proc. zamiast 23 proc.

Ceny paliwa po powrocie normalnej stawki podatku mogą wzrosnąć nawet do 9,5 zł za litr, jeśli sytuacja na globalnych rynkach nie poprawi się w sposób znaczący. Wtedy cena paliwa na poziomie 10 zł za litr nie wydaje się taka odległa.