Najdroższe stacje paliw w Polsce. Sprawdź, które omijać z daleka

Długie weekendy połączony z popularnymi świętami to zawsze okres wzmożonych wyjazdów i... prawdziwe żniwa dla stacji paliwowych. W tym roku, ze względu na rekordowe ceny paliw, podróż będzie wyjątkowo droga, dlatego warto się zastanowić, gdzie zatankować auto, żeby dodatkowo nie przepłacać. A jak każdy kierowca dobrze wie, różnice w cenie mogą być gigantyczne.

REKLAMA

Więcej informacji o cenach paliw znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W tym roku z pomocą przyszły firmy Yanosik i Pan Paragon, które przygotowały zestawienie dróg, przy których są najdroższe stacje w Polsce. W rankingu uwzględniono trzy kategorie: najdroższe autostrady, najdroższe drogi ekspresowe i najdroższe drogi krajowe. Jeśli tamtędy przebiega wasza trasa, warto pomyśleć o zatankowaniu przed wjazdem na nie.

Tankując przed autostradą, zapłacicie blisko 40 gr. więcej za litra paliwa

Zaskoczenia nie będzie, jak powiemy, że najwyższe ceny czekają na kierowców na stacjach benzynowych położonych tuż przy autostradach. To już niemal tradycja, ale które z nich są najdroższe, a które najtańsze, jest wiedzą znacznie przydatniejszą.

Ceny paliw Yanosik/Pan Paragon

W zależności od rodzaju paliwa ceny są tutaj wyższe średnio o około 30 groszy w stosunku do dróg krajowych. Przykładowo tankując LPG na autostradzie zapłacimy średnio 36 groszy na litrze więcej. Najmniejsza, ale nadal znacząca dla portfela kierowcy jest różnica w cenie oleju napędowego – zapłacimy tutaj średnio więcej o 31 groszy na litrze niż na drogach krajowych. Nieco taniej niż na autostradach jest na drogach ekspresowych. Najatrakcyjniejsze ceny czekają kierowców na stacjach przy drogach krajowych.

A2 najdroższą autostradą... także pod względem cen paliw?

Autostrada A2 znana jest z rekordowych cen za przejazd bramkami (nie tylko w Polsce). Niestety, nie tylko kasjerzy na bramkach drenują kieszeń kierowcy, ale także stacje paliwowe usytuowane przy tej trasie. Spośród wszystkich autostrad to tutaj kierowcy zapłacą najwięcej za zatankowanie auta benzyną 95 (średnio 7,05 zł/l) i gazem LPG (śr. 3,60 zł/l). Co ciekawe, w przypadku oleju napędowego najdroższą ofertę przedstawiają stacje paliw przy A6 (śr. 7,91 zł/l).

Ceny paliw Yanosik/Pan Paragon







W przypadku dróg ekspresowych najdroższą ofertę z benzyną 95 mają stacje przy S3 (śr. 6,94 zł/l). Za olej napędowy na "ekspresówkach" najwięcej zapłacimy przy S12 (śr. 7,91 zł/l), natomiast za gaz na S52 (śr. 3,51 zł/l). Spośród dróg krajowych najdroższe pod względem cen paliw okazały się: DK23 - średnio 6,92zł za litr benzyny 95, DK24 – ok.7,91 zł za litr ON i DK18 – śr. 3,60 zł za litr gazu LPG.

Ceny paliw Yanosik/Pan Paragon

Jak powstał ranking i jak ustalono średnie ceny?

Firma Pan Paragon informacje zawarte na paragonach przyporządkowała do poszczególnych rodzajów dróg. W celu uzyskania jeszcze dokładniejszej analizy, wyniki zestawiono z danymi z systemu Yanosik, w którym kierowcy oprócz bieżącej sytuacji na drodze informują o aktualnych cenach paliw na stacjach. Na tej podstawie powstał raport, w którym prezentujemy najdroższe i najtańsze do tankowania trasy. Badanie obejmuje okres od 1 do 25 października 2022 roku.