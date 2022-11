Czekasz na Teslę Cybertruck? To sobie jeszcze poczekasz

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Uruchomienie produkcji Cybertrucka zaczyna przypominać święto ruchome. Najnowsze informacje, które uzyskał Reuter wskazują koniec 2023 r. To dwa lata po pierwotnym terminie (koniec 2021 r.).

Reuters twierdzi, że informacje pochodzą od dwóch osób posiadających wiedzę o planach firmy, ale nie ma żadnych innych szczegółów. Tesla jak ma to w swoim zwyczaju nie komentuje całej sprawy.

Producent poinformował w zeszłym miesiącu podczas telekonferencji, że szykowana jest fabryka w Austin w Teksasie pod nowy model, którego produkcja ma ruszyć w połowie przyszłego roku. Elon Musk powiedział podczas telekonferencji, że firma jest na ostatniej prostej dla Cybertrucka. Podano również, że wszystko jest już przygotowywane do produkcji.

Prawdopodobnie ma to związek z komunikatem od IDRA Group, włoskiej firmy produkującej prasę Giga Press, która będzie używana do odlewania części do Cybertrucka. W zeszłym tygodniu w poście na LinkedIn poinformowano, że maszyna jest spakowana i gotowa do wysłania.

Zatem wygląda na to, że produkcja na małą skalę rzeczywiście może ruszyć w połowie przyszłego roku. Dopiero gdy to się stanie, będzie można określić czy Tesla ma możliwość wywiązać się z obietnicy o większej produkcji do końca roku.

Jeśli nawet tak się stanie, to Tesla nie ma co liczyć na przychód na początku 2024 r. Co więcej większość klientów będzie musiała poczekać jeszcze rok na swój egzemplarz Cybertrucka.

Od czasu odsłonięcia prototypu Cybertruck pod koniec 2019 r. Tesla trzykrotnie przesuwała harmonogram produkcji: od końca 2021 r., do końca 2022 r., następnie do początku 2023 r. Obecna zmiana jest już czwartą.

W maju 2022 r. Tesla przestała przyjmować zamówienia na Cybertrucka poza Ameryką Północną, a Musk argumentował to tym, że firma ma więcej zamówień niż byliby wstanie zrealizować.

Wciąż brakuje większości szczegółów na temat modelu, w tym cen i specyfikacji — początkowe ceny i specyfikacje ogłoszone zostały w 2019 r. Elon Musk zaznaczył jednak na początku tego roku, że auto będzie miało zupełnie inne specyfikacje i ceny niż początkowo zakładano.