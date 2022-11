ID.Buzz hitem? Więcej zamówień niż da się wyprodukować w tym roku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Volkswagen ID.Buzz spodobał się wielu osobom. Jest to miłe odświeżenie. Volkswagen Samochody Użytkowe poinformował, że spodobał się na tyle, że zebrano już 20.000 zamówień na ten model.

Zobacz wideo Volkswagen ID.5. Jak travel assist może ułatwić życie? Testujemy

Lars Krause, Członek Zarządu Marki ds. Sprzedaży i Marketingu w Volkswagen Samochody Użytkowe powiedział:

Jeszcze przed premierą w naszych salonach, od początku przedsprzedaży, byliśmy w stanie sprzedać ponad 20.000 ID.Buzz. Teraz gdy są dostępne w salonach oczekujemy dalszego wzrostu popytu.

Volkswagen ID.Buzz dostępny będzie początkowo z akumulatorem 82 kWh i napędem na tylne koła. Klienci mają do wyboru wersję pasażerską lub dostawczą. Wprowadzenie dodatkowych wersji (w tym większej baterii), a także ekspansja geograficzna (dostępny jest w Europie) z pewnością przełożyłoby się również na większą liczbę zamówień.

Produkcję ID.Buzz rozpoczęto w Hanowerze na początku czerwca. Plan Volkswagena zakładał wyprodukowanie 15.000 sztuk do końca 2022 roku, a następnie stopniowe zwiększanie produkcji do 130.000 rocznie.

Kierowcy muszę zmienić swoje nawyki, żeby nadążyć za samochodami

Trzeba jednak zaznaczyć, że 6000 sztuk trafi do użytku przez dealerów, kilka dodatkowych trafi do mediów, zatem około 9000 sztuk realnie trafi do klientów.

ID.Buzz to pierwszy van oparty na platformie MEB koncernu Volkswagen. Firma podeszła do niego trochę inaczej niż do zelektryfikowanych modeli. Wczesne testy zasięgu i jazdy testowe na długich dystansach wskazują na całkiem dobre wyniki w porównaniu z pojazdami o podobnej wielkości.

Za ID.Buzz w wersji osobowej w Polsce należy zapłacić od 268.029 zł, za odmianę Cargo od 265.631 zł.