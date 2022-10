F1 - o której kwalifikacje i wyścig? GP Meksyku to kolejne zmiany godzin

Max Verstappen mistrzem świata F1, a Red Bull mistrzem konstruktorów - w sezonie 2022 dwa najważniejsze miejsca zostały już zaklepane. Znamy zwycięzców obydwu klasyfikacji, a Ferrari nic już nie poradzi na dominację Holendra w bolidzie Red Bulla. Nie oznacza to jednak, że emocje się skończyły. Relacje z GP Meksyku przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.

Kwalifikacje startują w sobotę o 22:00, a wyścig w niedzielę o 21:00.

W GP Meksyku wciąż będą kierowcy, którzy mają o co walczyć

Stajnia z Maranello będzie walczyć o resztki nadszarpniętego honoru. Sergio Perez, dla którego będzie to domowe GP, odzyskał ostatnio prędkość, a Charles Leclerc nie może pozwolić sobie na ani jeden błąd. Meksykanin traci do lidera Ferrari zaledwie dwa punkty. Na pewno zrobi wszystko, żeby odrobić je przed swoimi fanami. Lekko nie ma też Carlos Sainz (202 pkt.). Zamiast walczyć z Verstappenem i Perezem marzy o przeskoczeniu George'a Russela, a lada chwila może stracić piątą lokatę na rzecz Lewisa Hamiltona, bo Anglik traci do niego tylko cztery punkty i wyraźnie jest w formie.

No właśnie. Mercedes na pewno będzie liczył na potknięcia Red Bulla i Ferrari i spróbuje odnieść pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Może być trudno, bo Verstappen śrubuje rekord zwycięstw w jednym sezonie i na pewno łatwo nie odda nikomu P1.

W Teksasie Hamilton był bardzo blisko. Ciekawie jest też za plecami trzech najlepszych zespołów. Duet Alpine (Alonso i Ocon) spróbują odskoczyć osamotnionemu Lando Norrisowi z McLarena, który w 2022 r. nie może liczyć na znajdującego się pod formą Daniela Ricciardo.

GP F1 Meksyk - gdzie oglądać i o której

Jeśli chcecie obejrzeć GP Meksyku z polskim komentarzem, to oczywiście w sezonie 2022 zadba o was Eleven. Jak zwykle z profesjonalnym studiem, które rozpoczyna się sporo przed kwalifikacjami i wyścigiem i trwa też długo po ich zakończeniu. Najważniejsze: start kwalifikacji to sobota 22:00, a wyścigu w niedzielę o 21:00.

Eleven transmisję zaczyna już dzisiaj w piątek:

1. sesja treningowa, piątek, 28 października, 19:55 (studio od 19:30), Eleven Sports 1

2. sesja treningowa, piątek, 28 października, 22:55 (studio od 22:30), Eleven Sports 1

3. sesja treningowa, sobota, 29 października, 18:55 (studio od 18:30), Eleven Sports 1

sesja kwalifikacyjna, sobota, 29 października, 21:55 (studio od 21:00), Eleven Sports 2

parada kierowców, niedziela, 30 października, 18:55, Eleven Sports 1

wyścig, niedziela, 30 października, 20:55 (studio od 20:00), Eleven Sports 1

Formuła 1 - punkty przed GP Meksyku

Tak prezentuje się stawka zespołów. W ścisłej czołówce już chyba nie będzie żadnych zmian, no chyba, że dojdzie do katastrofy w Ferrari... Ciekawe pary to McLaren i Alpine oraz Alfa Romeo i Aston Martin. Tam będzie walka o każdy punkt.

Red Bull - 656 pkt.

Ferrari - 469 pkt.

Mercedes 416 pkt.

Alpine - 149 pkt.

McLaren - 138 pkt.

Alfa Romeo - 52 pkt.

Aston Martin - 49 pkt.

Haas - 36 pkt.

AlphaTauri - 35 pkt.

Williams - 8 pkt.

Wśród kierowców pewni jesteśmy tylko pierwszego miejsca. Za plecami Maxa Verstappena może się jeszcze zmienić bardzo dużo. Oto oficjalna punktacja przed GP Meksyku. Dla pewności wzięliśmy ją z oficjalnej strony F1. Ostatnio było sporo zamieszania z karami. W Teksasie Fernando Alonso dojechał w punktowanej dziesiątce. Chwilę po wyścigu dostał karę i z niej wypadł, a teraz po odwołaniu wrócił na swoje siódme miejsce. Zaufajmy więc oficjalnej rozpisce: