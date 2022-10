Morski Bentley. Spodoba się właścicielom jachtów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Przecięty właściciel Bentley raczej posiada jacht. Ewentualnie dwa. Właśnie o takich osobach brytyjska firma stworzyła Continentala GT Convertible w wersji Mulliner Riviera Collection. Jednak jest pewien problem, model będzie dostępny tylko w Monako.

Zobacz wideo Bentley EXP 100 GT Concept

Co więcej, produkcja tego modelu jest ograniczona do trzech egzemplarzy, a każdy z nich ma nadwozie w kolorze Aegean Blue, Aquamarine lub Caribbean Blue, które czerpie inspirację z kolorów Morza Śródziemnego. Auta z serii Mulliner Riviera Collection mają również malowane elementy z włókna węglowego, w tym malowany tylny spojler.

O tym, że jest to specjalna edycja świadczą również akcenty we wnętrzu pojazdu. Znaleźć tam można specjalną skórę i Alcantarę. Do tego na zagłówkach wyhaftowany jest węzeł marynarski, a na listwach progowych znajduje się informacja, że mamy do czynienia z wersją Riviera. Modele są również wyposażone w specjalne etui na klucze i haftowane emblematy Riviera.

Najmocniejszy w historii. Bentley Mulliner Batur wciąż ma W12 pod maską

Firma nie zagłębiała się w kwestie techniczne tych trzech egzemplarzy, ale najprawdopodobniej pod maską znajduje się 4,0-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, który rozwija 550 KM i 769 Nm momentu obrotowego. Jeśli tak rzeczywiście jest, to przyszli właściciele mogą spodziewać się przyspieszenia od 0 do 100 km/h w około cztery sekundy, natomiast prędkość maksymalna wynosi 319 km/h.