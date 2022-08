Najmocniejszy w historii. Bentley Mulliner Batur wciąż ma W12 pod maską

Bentley Mulliner Batur kosztuje 1,94 miliona euro, czyli ponad dziewięć milionów złotych. I nie da się go już kupić. Wszystkie 18 egzemplarzy znalazły już swoich nabywców. Podana kwota jest tylko orientacyjna, a do klientów na pewno trafią znacznie droższe auta. Każde ma być spersonalizowane dokładnie tak, jak kierowca sobie zażyczy. Zmienić będzie można praktycznie wszystko. Jedyne ograniczenia to tak naprawdę tylko wyobraźnia i liczba zer na koncie.

REKLAMA

Możliwości personalizacji mają być tak szerokie, że niektóre elementy będzie można wykonać z 18-karatowego złota. O nowych samochodach piszemy więcej na stronie głównej gazety.pl.

Bentley Mulliner Batur fot. Bentley

Pierwsze zdjęcia Bentleya Mulliner Batur trzeba więc traktować tylko jako propozycję samego producenta. Ręcznie wykonane prze dywizję Mulliner Bentleye do pierwszych kierowców trafią w połowie 2023 r. Możemy się spodziewać kilku wyjątkowych projektów.

Opinie Moto.pl: Bentley Continental GTC V8. "A może by tak... go nie oddawać?"

Bentley Mulliner Batur to nie tylko wygląd i luksusowe wnętrze. Sam producent określa go mianem najmocniejszego Bentleya w historii. Możliwe, że to symboliczne pożegnanie z jednostką W12. Brytyjczycy zapowiedzieli już, że ich przyszłość jest elektryczna. Coraz większą rolę zaczynają grać hybrydy, a docelowo Bentley ma się stać w pełni elektryczny.

To nie oznacza, że na jednostkach spalinowych już postawiono wielki krzyżyk. Pożegnanie będzie miało kilka aktów, a Batur może być jednym z nich. Pod maską pracuje tu bowiem flagowy silnik 6.0 W12. Znacznie zmodernizowany i wzmocniony.

Bentley Mulliner Batur fot. Bentley

Producent mówi o 740 KM mocy i aż 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To o około 80 KM i 100 Nm więcej niż ma Continental GT Speed. Może on się pochwalić następującymi liczbami: 3,5 sekundy do pierwszej setki i 335 km/h prędkości maksymalnej. Czy Mulliner Batur będzie szybsze? Możemy tylko podejrzewać. Sam Bentley na razie dawkuje informacje. Wiemy jednak, że cały samochód ma być dostosowany do rekordowej mocy.

Na razie spektakularnego Bentleya Mullinera Batur musimy traktować jako ciekawostkę. I piękne pożegnanie z silnikiem W12. Bliżej rynkowej premiery dowiemy się więcej. Wtedy na pewno Bentley poda konkretne osiągi, a także pochwali się najładniejszymi egzemplarzami, jakie skonfigurowali klienci.

Powstanie tylko 18 Bentleyów Mulliner Batur. Każdy będzie nie lada gratką dla kolekcjonerów.