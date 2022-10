To nie taniec robota. Policjant machający rękami przesyła ważny przekaz

Każdy kierowca powinien wiedzieć, że zgodnie z hierarchią ważności na skrzyżowaniu to policjant kierujący ruchem jest najważniejszą na nim osobą. Wszyscy zmotoryzowani są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez funkcjonariusza. Jak odczytywać wskazana mundurowego, który wygląda, jakby wykonywał taniec robota?

W sytuacjach, gdy polecenia na skrzyżowaniu wydaje policjant, wielu z kierowców i pieszych nie wie, jak się zachować. Aby przypomnieć, jak prawidłowo reagować na wydawane przez policjanta sygnały, prezentujemy specjalny materiał wideo, w którym policjanci wyjaśniają, co oznaczają gesty wykonywane przez funkcjonariusza na skrzyżowaniu.

Zobacz wideo

Art. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Na uwagę zasługuje także fakt, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Policjanci kierujący ruchem pojawiają się na jezdniach lub skrzyżowaniach w sytuacjach kryzysowych. Kiedy kierowcy mają do czynienia z poważnym wypadkiem drogowym lub dochodzi do awarii sygnalizacji świetlnej, co ma wpływ na tworzenie się zatorów drogowych, w takim miejscu pojawia się policjant, którego celem jest zaprowadzenie porządku i upłynnienie ruchu pojazdów.

Mundurowych w białych rękawiczkach z gwizdkami często widuje się na przełomie października i listopada. W okresie obchodów uroczystości Wszystkich Świętych policjanci nadzorują ruch w okolicach nekropolii i czuwają nad bezpieczeństwem pieszych i kierujących.