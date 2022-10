Pięć dni akcji "Znicz". Jak przetrwać bez mandatu? Na to szczególnie uważaj

W piątek 28 października rusza policyjna akcja "Znicz". W tym roku Wszystkich Świętych przypada we wtorek 1 listopada, co dla służb mundurowych oznacza aż pięć dni wytrwałej pracy. Przedłużony weekend pozwoli odwiedzającym nekropolie rozłożyć na kilka dni wizyty miejsc spoczynku bliskich. Warto wziąć pod uwagę, że na drogach całego kraju przewiduje się znaczne natężenie ruchu.

REKLAMA

Na drogach oraz w okolicach cmentarzy porządku pilnować będzie więcej policjantów. W związku ze wzmożonymi kontrolami warto zadbać o stan pojazdu, przestrzegać przepisów, uważnie patrzeć na znaki, stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu i przede wszystkim być trzeźwym! Tylko tak uda się uniknąć mandatu.

Uwaga na zmianę organizacji ruchu przy cmentarzach Fot. Policja

Uwaga na zmiany organizacji ruchu i parkowanie

W wielu miejscach zmieniona zostanie organizacja ruchu, wprowadzone zostaną zakazy parkowania oraz drogi jednokierunkowe. Przed wyjazdem w kierunku cmentarza warto zapoznać się aktualną sytuacją na drogach i sprawdzić, czy w tym okresie nie zostały wprowadzone czasowo zmiany w organizacji ruchu na planowanej trasie. Być może uda się uniknąć dzięki temu nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie podróży oraz stania w korkach i nadrabiania straconego czasu poprzez szybszą jazdę.

Wzrost punktów karnych za wykroczenia drogowe nawet do 15 pkt

Ogranicz zaufanie do pieszych

Policjanci w swoich komunikatach apelują o bezwzględne stosowanie się do wydawanych przez nich poleceń. Kierowcy powinni zachować szczególną czujność wszędzie tam, gdzie mogą spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych, a więc w okolicach cmentarzy i przystanków autobusowych. O wiele ostrożniejsza jazda konieczna jest również, gdy widzimy tuż przy drodze rozłożone stragany ze zniczami i kwiatami w miejscach, które na co dzień nie są do tego przeznaczone.

Policjanci zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość kierujących. W czasie ubiegłorocznej akcji "Znicz" zatrzymano aż 1360 kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Ponadto w 2021 roku w czasie długiego weekendu świątecznego odnotowano 288 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 18 osób, a 345 zostało rannych.

Tak uchronisz się przed mandatem

Aby dni zadumy i pamięci o zmarłych przebiegły spokojnie, podstawą jest zachowanie rozsądku, wzmożona czujność i przestrzeganie kilku ważnych zasad bezpieczeństwa:

Na drodze zawsze zachowuj zdrowy rozsądek

Szczególnie uważaj na pieszych

Ustępuj pierwszeństwa pieszym i rowerzystom

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania

Zwracaj uwagę na znaki ograniczenia prędkości, które wskazują prędkość maksymalną, jaka obowiązuje na danym odcinku

Dostosuj prędkość do panujących warunków atmosferycznych, jak również?natężenia ruchu

Zachowuj bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu

Stosuj się do znaków informujących o tymczasowej reorganizacji ruchu

Nie nadużywaj przednich i tylnych świateł przeciwmgłowych, które przy niewielkim ograniczeniu przejrzystości powietrza lub dobrej widoczności tylko oślepią innych użytkowników drogi

Parkuj samochód w miejscach gdzie nie zabraniają tego przepisy, a także nie blokuj ruchu innym

Planując wyjazd na cmentarz, uwzględnij zmienną jesienną aurę. Podczas niepogody droga hamowania znacząco się wydłuża, a wcześniej zapadający zmrok powoduje pogorszenie widoczności

Przejście dla pieszych Fot. Policja