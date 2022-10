Alfa Romeo odświeża modele Stelvio i Giulia. Nowe są nie tylko światła

Włosi uwspółcześnili modele Stelvio i Giulia, które będą dostępne dla klientów od lutego 2023 roku. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka wysuwa się stylistyczna ingerencja w przednie części nadwozia pojazdów. Zupełnie nowe reflektory matrycowe Full-LED z dynamicznymi kierunkowskazami, wypełniono charakterystycznym potrójnym motywem świetlnym w celu upodobnienia Stalvio i Giulii do modelu Tonale.

Kolejne zmiany w wyglądzie są znacznie drobniejsze. Osłona chłodnicy, na której umieszczone jest logo, oraz dolne wloty powietrza, mają nowy wzór wypełnienia. Giulia po zmianach ma tylne lampy ze szkła z przezroczystym wykończeniem, a Stelvio klosze z przydymionego szkła z błyszczącym czarnym wykończeniem.

Alfa Romeo Giulia lifting 2023 Fot. Alfa Romeo

W pełni cyfrowy wyświetlacz zegarów

Duża zmiana dotyczy technologii mających wpływ na komfort jazdy. Do najbardziej charakterystycznych elementów odmłodzonych modeli można zaliczyć cyfrowy wyświetlacz zegarów. Obejmuje ona nowy, w pełni cyfrowy ekran TFT o przekątnej 12,3", umożliwiający dostęp do wszystkich danych samochodu i ustawień trybu autonomicznej jazdy. Co więcej, zestaw wskaźników można przekonfigurować według własnych preferencji, wykorzystując trzy dostępne konfiguracje: Evolved, Relax i Heritage.

Evolved wykorzystuje centralny obszar ekranu, zachowując na swoim miejscu dwa boczne zegary. Relax koncentruje się na komforcie, nie podaje szczegółowych informacji o samochodzie i nie ma dwóch zegarów. Heritage inspirowany jest kultowymi modelami marki z lat 60. i 70., z charakterystycznymi detalami, takimi jak odwrócone cyfry na końcu prędkościomierza.

Technologia NFT

Dostępna technologia NFT (Non-Fungible-Token), która debiutowała w modelu Tonale, opiera się na koncepcji poufnego i niemodyfikowalnego zapisu głównych informacji na temat każdego samochodu. Za zgodą klienta, NFT generuje certyfikat, w którym zapisane są dane dotyczące okresu eksploatacji pojazdu. Może być on wykorzystany jako gwarancja, że samochód był prawidłowo serwisowany i utrzymywany, co ma pozytywny wpływ na jego wartość rezydualną.

System multimedialno-informacyjny oferuje platformę "Alfa Connect Services", czyli szeroką gamę użytecznych usług zwiększających bezpieczeństwo i komfort, zaprojektowanych tak, by zapewnić aktualizacje "Over the Air". Funkcja "My Remote" obejmuje różnorodne usługi, w tym możliwość zdalnego sterowania niektórymi funkcjami samochodu (blokowanie/odblokowanie drzwi, migające światła) za pomocą smartfona/smartwatcha.

Alfa Romeo Giulia lifting 2023 Fot. Alfa Romeo

Cztery wersje wyposażenia

Giulia i Stelvio są zgodne z nową logiką gamy wprowadzoną wraz z Alfą Romeo Tonale, aby konfiguracja samochodu przez klienta była łatwiejsza. Teraz dostępne będą dwa główne poziomy wyposażenia - Super i Ti. Poziom wyposażenia Super można spersonalizować, wybierając pakiet Sprint, zawierający dodatkowe liczne opcje o zdecydowanie sportowym charakterze. Z kolei poziom wyposażenia Ti, uwydatniający elegancję i wyrazisty charakter obu samochodów, można dodatkowo wzbogacić o pakiet Veloce, aby jeszcze bardziej zmaksymalizować właściwości jezdne, osiągi i sportowy charakter. Auta oferują kompletny zestaw systemów wspomagania kierowcy (ADAS), umożliwiających autonomiczną jazdę poziomu 2.

Ponadto, odmłodzone Giulia i Stelvio oferują ważne nowości w zakresie silników: we wszystkich modelach z gamy dostępna jest teraz wersja z silnikiem diesla o mocy 160 KM z napędem na tylne koła. Dopełnieniem oferty jest benzyna mocy 280 KM i diesel o mocy 210 KM z napędem integralnym z technologią Q4. W wersji wyposażenia Veloce można połączyć napęd integralny Q4 z dyferencjałem Q2 o mechanicznie ograniczonym poślizgu, dostępnym na zamówienie również w wersjach oferowanych jedynie z napędem na tył.

Seria specjalna Competizione

Z okazji debiutu nowych Giulii i Stelvio, marka Alfa Romeo wprowadza serię specjalną Competizione, opartą na wersji wyposażenia Veloce i dostępna z każdym z wymienionych silników. Premierowa edycja jest topową wersją w gamie i wyróżnia się szarym, matowym kolorem Moon Light, czerwonymi zaciskami hamulcowymi i 21-calowymi felgami.

We wnętrzu Competizione wyróżnia system audio Harman/Kardon oraz pokryte elegancką skórą deska rozdzielczą i fotele z kontrastowym, czerwonym szwem. Ponadto, seria specjalna posiada przyciemniane szyby i logotyp Competizione umieszczony na bokach karoserii oraz na przednim zagłówku. Wersja wyposażenia Competizione oferuje w standardzie ekskluzywne zawieszenie Alfa Active Suspension (amortyzacja sterowana elektronicznie, tryb jazdy ukierunkowany na osiągi lub na komfort) i technologię NFT.

Alfa Romeo Stelvio lifting 2023 Fot. Alfa Romeo