Żabka chce być bardziej ekologiczna. Kupiła hybrydowe Toyoty Yaris Cross

Duże firmy chcą być kojarzone pozytywnie, a zarazem zmniejszać koszty utrzymania swoich flot. Część inwestuje w elektryki, ale są też tacy, którzy doceniają hybrydy.

Według zapewnień producenta, Yaris Cross Hybrid to najbardziej oszczędny i niskoemisyjny SUV w gamie Toyoty. Żabka Polska wybrała go do swojej floty w ramach kolejnej ekoinwestycji na rzecz ograniczenia emisji CO2 w łańcuchu wartości firmy. Flota 500 hybrydowych Yarisów Cross pozwoli zaoszczędzić 75.000 l benzyny oraz uniknąć emisji 160 ton CO2 na każde 10.000 km pokonane przez wszystkie auta.

Pierwsze egzemplarze służą już pracownikom i współpracownikom Żabki, którzy zostali przeszkoleni z ekonomicznej jazdy. Wszystkie 500 samochodów zostanie przekazanych do końca 2022 roku, tworząc jedną z największych flot hybrydowych w kraju. Samochody dostarcza poznański salon Toyota Bońkowscy, a za zarządzanie flotą jest odpowiedzialny NFM Nivette Fleet Management. Obecnie Żabka korzysta łącznie z około 1600 aut osobowych i dostawczych, zarówno z napędami konwencjonalnymi, jak i zelektryfikowanymi.

Toyota Yaris Cross to miejski crossover zbudowany na wydłużonej platformie TNGA-B. Może być wyposażony w silnik benzynowy lub układ hybrydowy, zarówno w odmianie FWD, jak i z napędem na cztery koła AWD-i.

Samochód w hybrydowej wersji z napędem na przód zużywa średnio od 4,4 l/100 km, a w wariancie AWD-i od 4,7 l/100 km. Emisja CO2 tych układów napędowych wynosi odpowiednio od 101 g/km i od 106 g/km. Napęd hybrydowy czwartej generacji Yarisa Cross został tak skonfigurowany, aby odzyskiwać energię z hamowania i jak najczęściej korzystać wyłącznie z silnika elektrycznego. Jak wykazały badania przeprowadzone przez Politechnikę Krakowską i Politechnikę Poznańską, hybrydy Toyoty poruszają się w mieście przez ponad 70 proc. czasu jazdy w bezemisyjnym trybie EV.

Żabka Polska jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i na świecie, otwierając ponad 4000 nowych sklepów w latach 2016-21. Żabka planuje osiągnąć do 2025 roku neutralność klimatyczną w zakresie bezpośrednich emisji floty pojazdów i czynników chłodniczych oraz w zakresie pośrednich emisji wynikających ze zużycia energii elektrycznej przez centra logistyczne i centralę firmy.