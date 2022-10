Młodzi kierowcy jechali 180 km/h po mieście i zabili dwie osoby. Sędzia obniżył wyrok

Sprawa głośnego wypadku w Jeleniej Górze w końcu dotarła do finału. Dwóch kierowców ujechało po mieście z prędkościami dobijającymi do 180 km/h. Jeden z nich doprowadził do śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch osób. We wrocławskim sądzie zapadł wyrok, ale sędzia obniżył karę jednemu z kierowców.

